„Dėl pritaikytos kardomosios priemonės dėvėti apykoję, Seimo narys dėl techninių priežasčių negalėtų dalyvauti uždaruose posėdžiuose, kuriuose pateikiama ir aptariama įslaptinta informacija, kadangi tokie posėdžiai vyksta specialiose patalpose, į kurias negalima įsinešti jokių elektroninių prietaisų“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodo Seimo kanceliarija.
Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras turi leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Seimo kanceliarija nurodė neturinti duomenų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti jam šį leidimą.
„Valstybės institucijų dokumentų ir konkrečių duomenų, kurie sudarytų pagrindą Seimo nariui panaikinti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, nesame gavę“, – pabrėžia kanceliarija.
Gavęs apykoję S. Skvernelis įvardijo pagrindinę problemą: ne visur Seime gali patekti
„Vadovaujantis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 20 str. dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo galėtų būti svarstoma ir priimtas sprendimas gavus kompetentingos institucijos įvertinimą ir rekomendaciją dėl tokio leidimo panaikinimo“, – akcentuojama atsakyme.
Kaip numato įstatymas, teisę dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, remiantis Valstybės saugumo departamento (VSD) vertinimu, suteikia paslapčių subjekto vadovas – šiuo atveju, Seimo pirmininkas.
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Kaip skelbta, tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje parlamentarui S. Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas.
Jis Eltai sakė nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoję. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui.
Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Seime supypsėjus S. Skvernelio apykojei – užfiksavo GPS įrenginį
ELTA primena, kad pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Saulius SkvernelisValstybinė augalininkystės tarnybaapykojis
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