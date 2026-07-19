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M. Sinkevičius reiškia užuojautą dėl Ukrainoje žuvusio lietuvių kario I. Kailiaus

2026 m. liepos 19 d. 09:19
Premjeras Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą dėl Ukrainoje žuvusio savanorio lietuvio Igno Kailiaus.
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„Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina. Jo gyvenimas ir auka – neabejingumo ir ryžto nesitaikstyti su blogiu, kilnaus noro ginti tuos, kurie buvo užpulti, paliudijimas“, – rašoma M. Sinkevičiaus užuojautoje.
„Nuoširdžiai užjaučiu I. Kailiaus šeimą, artimuosius ir kovos bendražygius“, – tęsia premjeras.
Kaip skelbė ELTA, Ukrainoje birželio mėnesį žuvo lietuvis karys savanoris I. Kailius, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios.
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Šią žinią pirmasis pranešė portalas „15min“. Naujienų portalo žiniomis, lietuvis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 d. Pažymima, kad I. Kailius į Ukrainą išvyko šių metų vasarį.
Mindaugas Sinkevičiuskaras Ukrainojekarys

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