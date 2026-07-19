M. Sinkevičius reiškia užuojautą dėl Ukrainoje žuvusio lietuvių kario I. Kailiaus

„Lietuva neteko drąsaus ir laisvę mylinčio jauno žmogaus, pasirinkusio kovą ten, kur laisvė ginama didžiausia rizika ir aukščiausia kaina. Jo gyvenimas ir auka – neabejingumo ir ryžto nesitaikstyti su blogiu, kilnaus noro ginti tuos, kurie buvo užpulti, paliudijimas“, – rašoma M. Sinkevičiaus užuojautoje.
„Nuoširdžiai užjaučiu I. Kailiaus šeimą, artimuosius ir kovos bendražygius“, – tęsia premjeras.
Kaip skelbė ELTA, Ukrainoje birželio mėnesį žuvo lietuvis karys savanoris I. Kailius, kuris buvo anksčiau paskelbtas dingusiu be žinios.
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Šią žinią pirmasis pranešė portalas „15min“. Naujienų portalo žiniomis, lietuvis karys savanoris negrįžo iš kovinės užduoties birželio 2 d. Pažymima, kad I. Kailius į Ukrainą išvyko šių metų vasarį.