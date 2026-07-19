Policija: Anykščių rajone ginkluotą vyrą nukovę pareigūnai elgėsi teisėtai

Tai Eltai patvirtino Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.
„Policijos departamento Imuniteto valdyba atliko informacijos patikslinimą. Patikslinimo metu buvo nustatyta, kad jie (pareigūnai – ELTA) veikė pagal galiojančius teisės aktus, pagal visas instrukcijas. Buvo nuspręsta nepradėti tarnybinio patikrinimo. (...) Dabartiniais duomenimis, viskas buvo padaryta teisingai, teisėtai ir jokių pažeidimų nebuvo nustatyta“, – sakė R. Matonis.
Policijos atstovas priminė, jog dėl žmogaus mirtimi pasibaigusio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Anot R. Matonio, jei šio tyrimo metu paaiškėtų naujų svarbių aplinkybių, tarnybinis patikrinimas galėtų būti pradėtas.
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„Bet vyksta ikiteisminis tyrimas dėl įvykio. Jeigu ikiteisminio tyrimo metu paaiškės kažkokios detalės, kitos aplinkybės, ko nematė Imuniteto valdybos pareigūnai, tai tas tarnybinis patikrinimas gali būti atliktas ir pasibaigus ikiteisminiam tyrimui“, – teigė Policijos departamento atstovas spaudai.
Policijos duomenimis, birželio 21 d. apie 18.24 val. Anykščių rajone, Sviesteliškio kaime, vyras (gim. 1951 m.) neteisėtai laikomu ginklu grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus.
Į įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnams, vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai. Belaukiant „Aro“ pareigūnų, policininkai beveik pusantros valandos derėjosi su agresyviu vyru. Anot pareigūnų, per garsiakalbius žmogui liepta padėti šaunamąjį ginklą, išeiti iš pastato, iš savo sodybos, bet jis nepakluso šiems reikalavimams. Pasak teisėsaugos, laukiant „Aro“ pareigūnų, vyras du kartus šovė iš šaunamojo ginklo nenustatyta kryptimi.
Atvykus „Aro“ pareigūnams, vyriškis nukreipė į juos ginklą ir iššovė (pareigūnai nenukentėjo, į juos pataikyta nebuvo). Atsakomąja ugnimi „Aro“ pareigūnai minėtą asmenį nukovė.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Policijos duomenimis, dėl nukauto vyro elgesio anksčiau pareigūnai buvo kviesti ne kartą, žmogus galimai turėjo sveikatos sutrikimų. Jau anksčiau iš vyro buvo paimtas vienas ginklas.