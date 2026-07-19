Socialdemokratai spręs, ką daryti su partijos valią atsisakiusiu vykdyti K. Vilkausku

„Mane nustebino, nes aš manau, kad Kęstutis, kaip ilgametis Socialdemokratų partijos narys, tikrai žino ir mūsų taisykles, ir paprastai supranta, kad jeigu yra priimamas sprendimas, jį reikia vykdyti. Jeigu tu su juo nesutinki, gali diskutuoti, gali išsakyti poziciją arba, jeigu jau nepavyksta įtikinti, tai netrukdyti to sprendimo realizuoti. Šiuo atveju taip elgdamasis jis trukdė realizuoti mūsų priimtą sprendimą. O kaip viskas vyks toliau, mes ir frakcijoje, ir galbūt partijos valdyboje tikrai aptarsime“, – naujienų agentūrai „Elta“ teigė O. Leiputė.
Politikė tikisi šį klausimą išspręsti rugsėjį prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje.
„Manau, kad tikrai pavyks. Kęstutį pažįstu labai daug metų ir aš labai viliuosi, kad tai yra sąmoningas ir suvokiantis savo veiksmus mūsų bičiulis. Ir manau, kad taip pat blogai jaučiasi dėl tokio savo pasielgimo, juolab kad su juo buvo aptartos ir alternatyvos, kur jis galėtų tikrai gerai save realizuoti kaip politikas. Manau, kad jis taip pat parodys iniciatyvą pasikalbėti apie tai. O apie galimą sprendimą man nepakalbėjus sunku dabar kažką išsakyti. Tai labai priklauso ir nuo jo paties“, – komentavo parlamentarė.
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Sprendimą keisti pirmininką priėmė prezidiumas
Sprendimą keisti Seimo K]ultūros komiteto pirmininką priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas. K. Vilkausko vietą komitete turėtų užimti buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
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Šią savaitę komitetas rinkosi į neeilinį posėdį, tačiau socialdemokratas iš pareigų nebuvo atšauktas – slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, dar tiek pat buvo prieš. Trauktis pats K. Vilkauskas atsisakė.
Anot O. Leiputės, siūlymą atšaukti jį iš pareigų pateikė LSDP frakcija. Pats K. Vilkauskas anksčiau sakė iš partijos kolegų negirdėjęs nusiskundimų jo darbu, esą sprendimas – politinių pokyčių valdančiojoje daugumoje rezultatas. Vis tik politikas leido suprasti, kad nėra itin patenkintas būsima rotacija.
Savo ruožtu Seimo LSDP frakcijos seniūnė tvirtina, jog apie galimus pokyčius komitete buvo diskutuota, o bendrapartietis apie politinės jėgos sprendimą buvo informuotas iš anksto.
„Argumentai buvo išsakyti ir apie tai buvo diskutuota tikrai ne vieną kartą įvairiuose formatuose. Kai žmogus priklauso organizacijai – nėra individualus žaidėjas, tai yra komandinis darbas. Netgi buvo prezidiume diskusija, kad apskritai reikėtų kasmet komitetų vadovus ar komisijų vadovus rotuoti, nes frakcija didelė, žmonės galėtų save labiau realizuoti“, – kalbėjo socialdemokratė.
„Kęstučio sprendimas nustebino visus. Aš suprantu, kad galima nesutikti, galima nedalyvauti balsavime, pasielgti taip, nežinau, ką galvoja ateityje“, – aiškino ji.
Pasiūlė alternatyvą
K. Vilkauskas teigė suprantantis susiklosčiusią situaciją ir esąs pasiryžęs dėl to diskutuoti su partijos kolegomis. Jis taip pat tvirtino nesantis įsikibęs Seimo Kultūros komiteto vadovo kėdės. Politiko teigimu, jam svarbiausia, kad būtų atspindimi kultūros sektoriaus prioritetai.
„Šiandien čia kėdė, rytoj – kita kėdė. Toks politiko gyvenimas. Aš daugiau norėčiau kalbėti apie tai, ką mes galėtumėme pasiekti kaip partija kultūros srityje. Būtent tas dalykas mane labiausiai domina, nes tikrai yra ir ambicingų tikslų išsikeltų.
Aišku, pirmiausia reikia grąžinti finansavimą, kuris buvo sumažintas, nes kultūros laukui tai labai skaudu, ir toliau eiti bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis prie tvaresnio kultūros finansavimo. Mano asmeniškai tokie tikslai. Aš tikrai neįsikibęs į tą kėdę, jeigu sutarsime, viskas gerai dėl tikslų, tai galime tikrai daryti rokiruotes. Aš nesu užsispyręs kaip ožys“, – „Eltai“ sakė socialdemokratas.
Anot Seimo nario, LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė frakcijai surasti jam alternatyvias pareigas. Pasak parlamentaro, jam buvo pasiūlyta vadovauti neseniai įsteigtai Seimo Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisijai.
„Partijos pirmininkas tiesiogiai nepasiūlė, bet tą jis pavedė frakcijai. O. Leiputė man siūlė vadovauti Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisijai“, – sakė K. Vilkauskas.
Tiesa, politikas tvirtina nei sutikęs su tokiu pasiūlymu, nei jį atmetęs.
„Aš nesakiau nei ne, nei taip. Reikėtų didesnių diskusijų“, – komentavo Seimo narys.
„Elta“ primena, kad K. Vilkauskas Seimo Kultūros komitetui vadovavo nuo 2024 m. lapkričio.
Savo ruožtu į šias pareigas vietoje jo siūloma V. Aleknavičienė anksčiau dirbo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke. Jai tapus kultūros ministre Ingos Ruginienės vadovautoje Vyriausybėje, į šio komiteto pirmininkės pareigas buvo paskirta socialdemokratė Jurgita Šukevičienė.
Kęstutis VilkauskasOrinta LeiputėVaida Aleknavičienė
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