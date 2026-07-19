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V. P. Andriukaitis laukia atsakymų iš G. Palucko, o dėl M. Sinkevičiaus klausimų – nekyla (1)

2026 m. liepos 19 d. 20:32
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Interviu
Socialdemokratų suformuota naujoji Vyriausybė darbą pradėjo lydima ne tik politinių diskusijų, bet ir teisinio klausimo – ar ji apskritai buvo suformuota laikantis Konstitucijoje numatytų procedūrų?
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