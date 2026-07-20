„Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti Marijampolės, Trakų savivaldybių tarybų nariams

Apie tai pirmadienį pranešė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT.)
Kaip teigiama teisėsaugos institucijos pranešime, A. Zdanys, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Manoma, kad tokiu būdu, A. Zdanys Marijampolės savivaldybės administracijai galimai padarė 985 eurų turtinę žalą.
Susiję straipsniai
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Anot prokuratūros ir STT, J. Čirienė, 2020–2023 m. eidama Trakų rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu J. Čirienė galimai Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 067 eurų turtinę žalą.
Tarybos narei pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Teisėsaugos duomenimis, V. Lenkauskas, 2019–2023 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie išlaidas kurui. Tokiu būdu, kaip manoma, V. Lenkauskas Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 5 400 eurų turtinę žalą.
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Kaip pranešė prokuratūra ir STT, Š. Ūsas, 2019–2022 m. eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie išlaidas kurui ir ryšio paslaugoms. Tokiu būdu, kaip įtariama, Š. Ūsas Trakų rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 1 859 eurų turtinę žalą.
Vyrui pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Anot teisėsaugos, V. Janulaitienė, 2019–2022 m. eidama Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Manoma, kad tokiu būdu V. Janulaitienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 2 340 eurų turtinę žalą.
Jai pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Prokuratūra ir STT taip pat pranešė, kad ikiteisminiame tyrime, kurio metu buvo tiriamos 2019–2022 m. Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas ėjusio Tomo Budrikio pateiktos jo, kaip tarybos nario, išlaidų ataskaitos ir dokumentai, konstatuota, kad nusikalstamos veikos nebuvo padarytos, todėl tyrimą šio asmens atžvilgiu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų nuspręsta nutraukti.
Teismas civiline tvarka Šilutės rajono savivaldybės administracijos naudai priteisė 574 eurus nepagrįstai gautų lėšų sumą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Marijampolės savivaldybėTrakų rajono savivaldybėSkaidrinam
Rodyti daugiau žymių