A. Bumblauskas prakalbo apie Rusijos ateitį: „Prie pat savęs turime Šiaurės Korėją“

A. Bumblauskas taip pat teigė, kad Vakarai rusams turi smogti ten, kur skaudžiausia: jėgos struktūrų pareigūnų, jų giminaičių kišenėms, o konfiskuotus pinigus paskirti Ukrainos atstatymui.
„Jeigu Rusijai ragas, tai žiūrint, koks ragas. Jeigu ragas bus toks kaip Šiaurės Korėja. Lipsico prognozė tokia, kad ekonomiškai Rusija gali ir gyventi.
Ji gali gyventi taip, kaip Šiaurės Korėja. Azijinio tipo visuomenės nevirsta, joms revoliucijos nėra svarbios – jos šliaužia.
V. Zelenskis įspėja, kad V. Putinas gali skelbti visuotinę mobilizaciją: jis turi ir kitų eskalacijos galimybių
O šliaužt su talonais benzinui, maistui, druskai – tu gali kiek nori“, – teigė A. Bumblauskas.
Profesorius taip pat suabejojo, ar įmanoma tiek ekonomiškai, tiek politiškai įveikti Rusiją, nes net ir kritus V. Putinui, jo vietą gali užimti panašus diktatorius.
Susiję straipsniai
A. Kubilius ragina Aljanso nares imtis iniciatyvos diskusijose dėl Europos gynybos struktūros ateities
„Ekonomiškai neįveiksi tu Rusijos. Turbūt ir politiškai, nu, ką gali žinoti, kas V. Putiną pakeis, koks kitas diktatorius.
Čia, aišku, man labai patinka, kad yra šnekama, jog vis dėlto reikės išmokti, kad mes turime Šiaurės Korėją prie pat savęs.
Tai čia yra ekonominė realybė, bet aš turiu viltį, kad Vakarų žvalgybos veikia“, – teigė profesorius.
Galimą Rusijos režimo baigtį profesorius prilygino Rumunijos diktatoriaus Nicolae Ceausescu režimui, kuris žlugo per trumpą, bet itin kruviną revoliuciją.
„Man labai patinka George'o Friedmano mintis, kad viskas įvyks tada, kai bus suskaičiuotos Rusijos jėgos struktūrų generolų ir pulkininkų sąskaitos ofšoriniuose bankuose, kada bus suskaičiuota, iš kokių pinigų gyvena jų tetos ir sūnaičiai Vakaruose, ir kad vieną kartą pamatys, jog jų pinigai nusavinti Ukrainos atstatymui.
Ši prognozė mane labai žavi. Tada Rusija grius taip, kaip griuvo Rumunijos diktatoriaus N. Ceausescu režimas. Vos ne per tris valandas ar bent jau tris dienas“, – kalbėjo A. Bumblauskas.
Alfredas BumblauskasRusijaVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių