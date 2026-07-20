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Aplinkos ministrės I. Andriulaitytės atstovė spaudai – buvusi S. Skvernelio komandos narė R. Muzikevičiūtė-Narmontienė

2026 m. liepos 20 d. 14:17
Naujosios aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės patarėja komunikacijai tapo Ramunė Muzikevičiūtė-Narmontienė.
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„Nuo šiandien einu ministrės patarėjos komunikacijai pareigas“, – Eltai pirmadienį patvirtino ji.
Anksčiau R. Muzikevičiūtė-Narmontienė yra dirbusi Seimo pirmininku buvusio Sauliaus Skvernelio atstove, vėliau buvo parlamentarės Ritos Miliūtės patarėja.
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Kaip skelbė ELTA, patarėjus ryšiams su žiniasklaida jau paskyrė ir kiti ministrai – į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) grįžusios Ingos Ruginienės atstovu dirba Ignas Dobrovolskas, energetikos ministro Luko Savicko atstovas – anksčiau „Ignitis grupės“ komunikacijos vadovu dirbęs Artūras Ketlerius, premjero atstovu dirba buvęs LNK Žinių reporteris Gedas Salyga.
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