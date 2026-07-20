Pirmadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje prokurorė I. Zubavičiūtė pabrėžė, kad, kaip rodo teisėsaugos surinkti duomenys, A. Kandrotas-Celofanas turėtų būti pripažintas kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
„Byloje esantys duomenys rodo, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką“, – savo baigiamojoje kalboje sakė prokurorė.
I. Zubavičiūtė akcentavo, kad A. Kandrotas-Celofanas padarė nusikaltimą – viešoje vietoje trenkė V. Bartkevičiui. Pasak prokurorės, vyras nusikaltimą padarė, būdamas recidyvistu, anksčiau teistas šešis kartus, neatlikęs paskirtos bausmės kitoje byloje.
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Valstybės kaltintoja priminė, jog Apeliacinis teismas įsiteisėjusiu sprendimu A. Kandrotui-Celofanui jau yra skyręs 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
I. Zubavičiūtė prašė teismo vyrą pripažinti kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir prie minėtos bausmės pridėti dar 7 mėnesius laisvės atėmimo.
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Prokurorė taip pat prašė teismo pripažinti A. Kandrotą-Celofaną recidyvistu.
Kaltinamasis prašo išteisinimo
A. Kandroto-Celofano advokatas Erikas Rugienius pabrėžė, kad būtent pats V. Bartkevičius išprovokavo konfliktą.
„Asmuo, save pristatantis kovotoju, spjovė A. Kandrotui ir bandė smogti jam“, – pažymėjo E. Rugienius.
„Šioje byloje turi būti įvykdytas teisingumas, o ne personalijų baudimas“, – dėstė advokatas.
Jis teigė, kad būtent V. Bartkevičius proteste prie Seimo galėjo pažeisti įstatymą, nes esą užsipuolė A. Kandrotą, kuris, pasak E. Rugieniaus, tuo metu, kaip žurnalistas, rinko informaciją.
„Renginio metu A. Kandrotas buvo „Respublikos“ žurnalistas. (...) Tikėtina, kad V. Bartkevičiaus elgesys buvo nukreiptas prieš Lietuvos žiniasklaidą“, – dėstė E. Rugienius.
Jis teismo prašė A. Kandrotą-Celofaną išteisinti.
Pats A. Kandrotas teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Apeliacinis teismas jam yra skyręs laisvės atėmimo bausmę, šis sprendimas yra įsigaliojęs, tačiau jau anksčiau vyras pranešė išvykęs į Baltarusiją, tad įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
Pirmadienį teisme A. Kandrotas-Celofanas tvirtino, kad baudžiamoji byla dėl esą suduoto smūgio V. Bartkevičiui yra politiškai motyvuota.
„Šita byla, kaip ir kitos bylos man, yra politiškai motyvuota“, – aiškino teisiamasis.
A. Kandrotas-Celofanas teigė, kad jo pažiūros nesutampa su dabartinės valdžios nuomone įvairiais klausimais.
„Pasisakau prieš karinį konfliktą, pasisakau prieš Ukrainos finansavimą, prieš LGBT finansavimą, o mūsų išrinktieji dabar elgiasi kitaip“, – dėstė vyras.
A. Kandrotas-Celofanas ir toliau kartojo, kad V. Bartkevičiui netrenkė – esą ranka tik kliudė vyro gobtuvą.
Apklaustas aktorius V. Mickevičius
Pirmadienį teisme šioje byloje buvo apklaustas aktorius, komikas Viačeslavas Mickevičius. Šio vyro apklausos prašė kaltinamasis A. Kandrotas-Celofanas.
V. Mickevičius teisme nurodė, jog pernai gruodį vykusio protesto sostinėje metu buvo Klaipėdoje.
„Gruodžio 18 dieną, kai Kandrotą apspjovė, jis tiki, kad buvau Vilniuje ir kažkam vadovavau. Bet buvau Klaipėdoje, dirbau ir yra to įrodymai“, – teismo posėdyje sakė V. Mickevičius.
Liudytojas, atsakinėdamas į klausimus, pripažino sukūręs vaizdo įrašą, kuriame pasakojo kaip reikėtų elgtis žmonėms, jei juos mėgina kalbinti, kaip pats komikas sakė, tokie žmonės, kaip A. Kandrotas-Celofanas.
V. Mickevičius teigė, kad minimame vaizdo įraše esą instruktavęs, kad tokiais atvejais bandančiam kalbinti asmeniui reikia žibintuvėliu šviesti į akis.
Teismas sprendimą šioje baudžiamojoje byloje skelbs rugsėjo 21 d.
ELTA primena, kad A. Kandrotas-Celofanas yra kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, kurį esą padarė praėjusių metų gruodį protesto prie parlamento metu – kilus žodiniam konfliktui su V. Bartkevičiumi, dešine ranka trenkė V. Bartkevičiui į veido sritį.
A. Kandrotas-Celofanas anksčiau teisme patvirtino nepripažįstantis kaltės.
Kovą vyrui teismas skyrė laisvės atėmimą
Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas.
Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, tad įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
A. Kandrotas-Celofanas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį 2021 m. riaušių prie Seimo byloje, jam skirti keturi metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka peržiūri Vilniaus apygardos teismas.
A. Kandrotas-Celofanas taip pat yra nuteistas ir dar vienoje baudžiamojoje byloje. Kovą Vilniaus miesto apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka.
Antanas Kandrotas-CelofanasValdas Bartkevičiusbausmė
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