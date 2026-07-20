Kyšininkavimu įtariamam Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykojė

Tai portalui patvirtino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
„15 min“ į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste be apykojės buvo pastebėtas S. Skvernelis. Tiesa, portalui nepavyko nustatyti, ar skaitytojo minėtas asmuo iš tiesų yra S. Skvernelis.
Prokuratūros atstovė pažymėjo, kad Seimo nariui kardomoji priemonė nėra pakeista. Vis tik, anot jos, yra viena išimtis.
Užfiksavo, kaip Seime pradėjo pypsėti S. Skverneliui uždėta apykojė
„Kardomosios priemonės galiojimo metu prokuroro leidimu galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiui, esant pagrįstoms priežastims“, – portalui nurodė E. Martinonienė.
Pasak Generalinės prokuratūros atstovės, prokuroras tokį leidimą davė.
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„Šiuo metu galime patvirtinti, kad išnagrinėjus nustatyta tvarka pateiktą prašymą dėl leidimo įtariamajam laikinai išvykti iš Lietuvos, prašymas buvo patenkintas įvertinus jame nurodytus argumentus ir ikiteisminio tyrimo medžiagą“, – „15 min“ nurodė ji.
Su pačiu S. Skverneliu Eltai susisiekti nepavyko. Jo mobilusis telefonas yra išjungtas.
Buvo uždėta kardomoji priemonė – apykojė
Kaip skelbta, tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje parlamentarui S. Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas.
Jis Eltai sakė nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoję. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui.
Tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
ELTA primena, kad pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Saulius SkvernelisapykojisGeneralinė prokuratūra
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