L. Alsio komandoje darbą pradeda viceministrai ir kancleris

Tuo metu ministerijos kanclerio pareigas nuo šiol eis Evaldas Raistenskis, o ministro patarėju dirbs Mantas Svečiulis.
Kaip pranešė ministerija, viceministrui T. Juočiui pavesta kuruoti profesionaliojo meno ir kultūros sklaidos sritis.
„Jis turi ilgametę vadovavimo patirtį kultūros sektoriuje – nuo 2009 iki 2025 metų ėjo Klaipėdos dramos teatro vadovo pareigas. Klaipėdos universitete T. Juočys yra įgijęs verslo administravimo bakalauro bei magistro laipsnius, o prieš pradėdamas darbą teatre vadovavo įvairioms verslo įmonėms“, – teigiama Kultūros ministerijos išplatintame pranešime.
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Tuo metu viceministrė L. Baublienė bus atsakinga už kultūros paveldo sritį bei su ja susijusių projektų koordinavimą.
„Prieš šį paskyrimą ji ėjo kultūros ministrės patarėjos pareigas, nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. gruodžio dirbo Seimo narės patarėja. Ji yra baigusi menotyros bakalauro bei kultūros paveldo ir turizmo magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete“, – nurodo ministerija.
Taip pat priduriama, jog ši viceministrė anksčiau yra tapusi Lietuvos turizmo informacijos centrų asociacijos prezidente, ėjusi Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro vadovės pareigas ir koordinavusi vietinės bei tarptautinės reikšmės projektus.
Tiesa, naujai suformuotoje L. Alsio komandoje darbus tęsia ir buvusios kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės komandoje viceministrės pareigas ėjusi R. Kurmin. Ji ir toliau kuruos nematerialiojo paveldo, regioninės kultūros ir kitas susijusias sritis.
„Edukologijos bei pedagogikos bakalauro laipsnius turinti viceministrė yra sukaupusi ilgametę patirtį administruojant projektus ir bendradarbiaujant su kultūros įstaigomis bei vietos bendruomenėmis“, – skelbia Kultūros ministerija.
Informuojama, kad naujuoju ministerijos kancleriu taps buvęs Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kancleris, viešojo sektoriaus bei teisės ekspertas E. Raistenskis.
„Prieš tai E. Raistenskis ketverius metus vadovavo Mokestinių ginčų komisijai prie Vyriausybės, yra dirbęs įvairiuose Vilniaus universiteto (VU) administracijos padaliniuose. VU jis yra įgijęs teisės magistro laipsnį, o Daugpilio universitete – teisės krypties daktaro laipsnį. E. Raistenskis yra tarptautinių mokslinių publikacijų autorius ir bendraautorius, dėstytojas“, – nurodoma pranešime.
Galiausiai, ministro patarėju taps Mantas Svečiulis, kuris, kaip teigiama, turi „vertingos patirties viešojo administravimo ir viešosios politikos srityse“.