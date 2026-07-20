M. Znakas nukabino prie Baltarusijos ambasados Vilniuje iškeltą plakatą „Laisvę Maksimui Znakui!“

Į renginį susirinko M. Znaką įkalinimo metu palaikę žmonės – diplomatinio korpuso nariai, Baltarusijos bendruomenės atstovai bei kiti politinių kalinių palaikytojai. Taip pat dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje atstovai ir Lietuvos advokatūros atstovai, kurie prieš dvejus metus inicijavo plakato su M. Znako atvaizdu pakabinimą.
Renginio metu susirinkę žmonės M. Znaką pasitiko plojimais ir baltarusių kalba skanduodami „Tegyvuoja Baltarusija“. Renginyje dalyvavo apie 40 žmonių, dalis jų laikė Lietuvos ir nepriklausomos Baltarusijos vėliavas.
„Sveiki visi. Esu labai laimingas, kad susirinko tiek žmonių, nes man atrodė, kad čia specialus vakarelis – ne visiems“, – juokavo M. Znakas.
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Kalbėdamas apie simbolinį plakato nukabinimą, M. Znakas sakė, kad į kvietimą dalyvauti šioje akcijoje sureagavo nedvejodamas.
„Kai man reikėjo atvažiuoti save nuimti nuo sienos, aš iš karto sutikau. Manau, kad reikia žmones nuiminėti nuo sienos“, – sakė M. Znakas.
Vėliau jis prisiminė, kad po išsilaisvinimo dar buvo žmonių, kurie stebėjosi, kodėl jo atvaizdas vis dar kabo prie Baltarusijos ambasados.
„Ir čia dar yra mano draugų, kurie paklausdavo, kodėl po išsilaisvinimo vis dar kabu čia“, – juokavo M. Znakas.
Prieš nukabindamas plakatą M. Znakas dėkojo žmonėms, kurie jį palaikė įkalinimo metu. Jis pirmiausia padėkojo savo advokatams iš Baltarusijos, kurie, pasak jo, nuolat jį rėmė ir iki paskutinio gynė, o kai to padaryti jau nebuvo įmanoma – dainavo jo dainas.
Taip pat M. Znakas padėkojo ir Lietuvos advokatūros atstovams už jų iniciatyvą pakabinti šį plakatą.
„Labai dėkoju Lietuvos advokatų kolegijai, kad sukūrė tokį ženklą ir palaikė mane visą laiką“, – sakė M. Znakas.
Jis taip pat dėkojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atstovams ir šios šalies ambasados Lietuvoje darbuotojams.
Po plakato nukabinimo jo vietoje buvo iškabintas baltarusių fotografo Deniso Vėjaus fotografijos „Sąsaja“ plakatas, tapęs vienu iš Baltarusijos taikių protestų ir solidarumo simbolių.
ELTA primena, kad M. Znakas yra advokatas, buvusio Baltarusijos prezidento rinkimų kandidato Viktaro Babarykos teisininkas ir vienas iš opozicijos įsteigtos Koordinacinės tarybos narių.
2020 m. rugsėjį jis buvo sulaikytas, o 2021 m. Baltarusijos teismas skyrė jam 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tarptautinė bendruomenė jo bylą vertino kaip politiškai motyvuotą. Po beveik penkerių metų įkalinimo M. Znakas į laisvę išėjo 2025 metų gruodį.
2021 m. jis kartu su kitais Baltarusijos advokatais buvo apdovanotas Europos advokatūrų tarybos (CCBE) Žmogaus teisių apdovanojimu „CCBE Human Rights Award“ už žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų gynimą. Tais pačiais metais jis taip pat gavo specialų Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) apdovanojimą už išskirtinį indėlį ginant žmogaus teises.