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Marijampolės taryba pirmadienį spręs, kas laikinai eis mero pareigas

2026 m. liepos 20 d. 07:49
Lrytas.lt
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) ketvirtadienį panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, pirmadienį savivaldybės taryba spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas.
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VRK sprendimą dėl socialdemokrato P. Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu „čekiukų“ baudžiamojoje byloje.
Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti.
VRK teigimu, kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau nei metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebus rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
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Marijampolės savivaldybės tarybos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūnė Irena Lunskienė praėjusią savaitę teigė, kad kol kas neaišku, kas laikinai vadovaus savivaldybei.
ELTA primena, kad P. Isoda praėjusį ketvirtadienį buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkst. eurų bauda. Ją nuteistasis turės sumokėti per 2 mėnesius.
Teismo nuosprendžiu merui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Socialdemokratas su teismo sprendimu nesutinka, žada jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.
Teismas konstatavo, kad Marijampolės meras savo veiksmais padarė didelę turtinę ir neturtinę žalą, buvo sumenkintas pasitikėjimas savivaldos institucijomis, jo veiksmai buvo sistemingi.
Bylos duomenimis, P. Isoda Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)Povilas IsodaMarijampolės savivaldybė

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