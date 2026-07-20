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Pasvalio rajono pramogų parke – skandalas: neįleistas neįgalus paauglys

2026 m. liepos 20 d. 15:42
Seimo Pirmininko pavaduotoja, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, prašydama ištirti galimą diskriminacijos dėl negalios atvejį Pasvalio rajono pramogų parke „Basakojis“.
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Anot R. Morkūnaitės-Mikulėnienės, kreipimasis buvo inicijuotas dėl praėjusią savaitę įvykusio incidento, kai parko darbuotojai atsisakė į laipynių trasas įleisti Dauno sindromą turintį paauglį.
Nurodoma, kad atsisakymą suteikti paslaugą darbuotojai motyvavo nepilnamečio negalia ir vidaus taisyklėmis, nors viešai skelbiamose parko taisyklėse apribojimai nebuvo skelbti.
Net ir tėvams paaiškinus, jog sūnus yra ir anksčiau lankęsis kituose laipynių parkuose, o trasomis naudotųsi kartu su šeimos nariais.

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Tačiau sprendimas nebuvo pakeistas.
Reaguodama į gautą informaciją parlamentarė prašo tarnybos įvertinti, ar paslaugų teikėjo veiksmai ir taikomi reikalavimai nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo nuostatų bei ar šioje situacijoje nėra diskriminacijos negalios pagrindu požymių.
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Politikės teigimu, visuomenėje vis dar pasitaiko atvejų, kai sprendimai priimami remiantis išankstinėmis nuostatomis, todėl būtina užtikrinti, kad negalią turintiems asmenims nebūtų taikomi nepagrįsti ribojimai naudotis viešosiomis paslaugomis.
Radvilė Morkūnaitė-MikulėnienėPasvalysLygių galimybių kontrolierius
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