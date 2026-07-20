Po išpuolio Marijampolėje – advokato G. Černiausko žinia: muštynes galimai kurstė ir smurtautojos sesuo

Greitai po išpuolio paaiškėjo, kad nukentėjusios mergaitės šeimai atstovaus advokatų profesinė bendrija „Černiauskas ir partneriai“.
Dabar advokatas Gintaras Černiauskas pranešė, kad į baudžiamąją atsakomybę bandys patraukti pilnamečius, stebėjusius išpuolį, skelbia portalas tv3.lt.
„Nesvarbu, kad nusikalstamą veiką tiesiogiai atlieka vykdytojas nepilnametis, tačiau asmenys, kurie prisideda prie nusikaltimo padarymo, pagal įstatymą tampa subjektais ir jie traukiami baudžiamojon atsakomybėm“, – kalbėjo advokatas.
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Anot jo, tarp jų gali būti ir smurtautojos 18-metė sesuo, nusikaltimą stebėjusi ir smurtą kursčiusi, o nukentėjusioji atpažįsta ir daugiau aplink besibūriavusių jaunuolių.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės Poezijos parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Teisėsaugos duomenimis, nukentėjusiai merginai buvo suduota keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose.
Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji.
Anot Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojos Vilmos Sakalauskienės, konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.