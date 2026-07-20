R. Kaunas: ambicijos dėl šauktinių turi būti dar didesnės: visuomenė parodė, kad yra pasiruošusi

„Ženklas, signalas, kad visuomenė mums parodė, kad yra pasiruošusi, jauni Lietuvos piliečiai parodė, kad yra pasiruošę – dabar mes, iš kariuomenės pusės, turime irgi didinti savo ambiciją“, – pirmadienį LRT radijui kalbėjo R. Kaunas.
Jo teigimu, kariuomenės gretos šiais metais dar galėtų pasipildyti papildomais 530 šauktinių. Tiesa, R. Kaunas pabrėžė, kad pirmiausia būtina turėti tinkamai paruoštas sąlygas šių asmenų aprūpinimui
„Šiais metais pagal galiojančius ribinius skaičius mes galėtume pakviesti papildomai iki 530 šauktinių, dėl kitų metų sėsime su kariuomenės vadais ir žiūrėsime“, – nurodė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
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„Gal net šiais metais mes kažkiek padidinti (šį skaičių – ELTA) galėsime, bet aš vis dar laukiu atsakymo iš kariuomenės vadų, kadangi mes turime turėti, kaip aprūpinti tuos žmones – tai yra ir ekipuotė, ir infrastruktūra, ir instruktoriai, kurie turi su jais dirbti“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad 2026-aisiais įsigaliojo nauja PPKT tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal šią tvarką, atlikti karinę prievolę jaunuoliai bus kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
Atnaujinta tvarka numato, kad jaunuoliai apie šaukimą sužinos dar būdami 17 metų, kai jiems bus atlikta sveikatos patikra. Gavę šaukimą jie į aukštąsias mokyklas negalės stoti tol, kol neatliks karinės tarnybos.
Tiesa, jaunuoliai, kurie dėl sveikatos problemų šaukiami nebūtų, galėtų stoti į aukštąsias mokyklas. Įstojusieji į universitetus galės pasirinkti akademines atostogas ir atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, po kurios turės galimybę grįžti tęsti studijų.
Vis tik, studentams, kurie į aukštąsias mokyklas įstojo dar iki jų įtraukimo į karo prievolininkų sąrašą, išliks galimybė tarnybą atidėti. Norą pareiškę studentai ar baigę aukštąsias mokyklas galės rinktis nuo 160 iki 200 dienų trunkančią tarnybą pagal Jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programą, kuri bus vykdoma dalimis per ne ilgesnį nei trejų metų laikotarpį, arba trumpesnes – nuo 90 iki 120 dienų – programas pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas mokymo schemas.
Pernai paskelbus karo prievolininkų sąrašus iš viso planuota pašaukti beveik 3,9 tūkst. jaunuolių, sąrašą sudarė apie 25,1 tūkst. asmenų.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, šiais metais į PPKT bus pašaukta 5 tūkst. asmenų.
Kone 3,9 tūkst. jaunuolių planuojama pašaukti atlikti 9 mėnesių PPKT, dar 90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, atliks 3 mėnesių tarnybą.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)Lietuvos kariuomenė
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