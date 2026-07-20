Seimo URK pritarė L. Rukštelienės atšaukimui iš ambasadorės pareigų: darbus tęs K. Budrio komandoje

Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro URK posėdžio. Tai Eltai patvirtino šio komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Siūlymui atšaukti L. Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, 1 iš jų susilaikė.
Iki šiol L. Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovėnijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji ėjo nuo 2022-ųjų.
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Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė, kad L. Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos – ji dirbs viceministre.
Kęstutis BudrysSeimo užsienio reikalų komitetasUžsienio reikalų ministerija (URM)
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