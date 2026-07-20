URM apdovanojo Lietuvai nusipelniusius pasaulio lietuvius ir diasporos organizacijas

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), pirmadienį vykusiose ceremonijoje apdovanojimai buvo įteikti šiuo metu Lietuvoje viešintiems laureatams. Kitiems apdovanojimai bus arba jau yra įteikti per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje.
„Jūs esate tie, kurie ne tik saugo mūsų kalbą ir tradicijas, bet ir brėžia Lietuvos kelią tarptautinėje erdvėje – ar tai būtų kultūrinio paveldo saugojimas, pilietinis aktyvumas, ar atsakomybės jausmas, suburiantis žmones bendrai tarnystei. Jūsų pastangomis Lietuva išlieka gyva visur, kur tik yra lietuvis, o Jūsų iniciatyvos prisideda prie mūsų valstybės atsparumo ir augimo“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Šiemet garbės ženklo medaliais apdovanoti 25 lietuvių bendruomenių, kultūros, švietimo, visuomeninės veiklos ir mokslo atstovai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Australijos, Ukrainos, Brazilijos, Norvegijos ir Estijos.
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Tarp laureatų – Balzeko lietuvių kultūros muziejaus prezidentė Sigita Balzekas, lietuviškos spaudos Australijoje puoselėtoja, ilgametė savaitraščio „Mūsų pastogė“ redaktorė Dalia Doniela, buvusi ilgametė laikraščio „Draugas“ vyriausioji redaktorė Ramunė Lapas, ilgametis JAV lietuvių skautų sąjungos narys ir buvęs pirmininkas Gintaras Alfonsas Placas ir kiti asmenys.
Apdovanojimai taip pat skirti keturioms JAV veikiančioms organizacijoms – Čikagos lietuvių operai, Čikagos motinų fondui, Lietuvių namams Baltimorėje ir Lietuvių paveldo muziejui Šenandoa.
Garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ teikiamas nuo 2019 metų minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną.
Juo pagerbiami Lietuvos diasporos atstovai ir organizacijos, išskirtiniais darbais prisidedantys prie lietuvybės puoselėjimo, pasaulio lietuvių telkimo, ryšių su Lietuva stiprinimo ir valstybės gerovės kūrimo.
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