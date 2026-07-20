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Vilniuje – žuvusių, dingusių be žinios ir tęsiančių kovą Ukrainos gynėjų vaikų stovyklos atidarymas

2026 m. liepos 20 d. 07:47
Pirmadienį Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (LKA) bus atidaryta nevyriausybinės organizacijos – LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos („Birutietės“), vienijančios Lietuvos kariuomenės karininkų sutuoktines, dukras ir karininkes, – organizuojama žuvusių, dingusių be žinios ir kovą Ukrainoje tęsiančių gynėjų vaikų stovykla.
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Kaip pranešė kariuomenė, stovykloje, vyksiančioje liepos 19–28 d., dalyvaus 10–15 metų amžiaus vaikai, kurių tėvai kovoja arba kovojo Pietryčių Ukrainoje (Dnipro, Charkivo, Donbaso ir Zaporižios regionuose) veikiančios Operatyvinės komandos „Rytai“ brigadose.
Vaikai Lietuvoje svečiuosis pirmą kartą. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysis Seime, kariuomenės padaliniuose, muziejuose, taip pat dalyvaus įvairios edukacijos bei terapijos. Stovyklautojai gyvens Generolo Jono Žemaičio LKA.
„Birutietės“ Ukrainos gynėjų vaikus į stovyklas Lietuvoje kviečia nuo 2022 m., tačiau nuo 2025 m. organizuoja atskirą stovyklą, skirtą tik Ukrainos gynėjų vaikams.
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Kasmet nuosekliai didinamas dalyvių skaičius – nuo 10 vaikų 2022 m. iki 24 vaikų 2025 m. ir net 30 vaikų 2026 m. bei parengta programa, atliepianti stovyklos dalyvių lūkesčius.
Žuvusių, dingusių be žinios ir tęsiančių kovą Ukrainos gynėjų vaikų stovykla dalinai finansuojama NATO Charity Bazaar fondo lėšomis, privačių bei juridinių asmenų paaukota parama Ukrainos kovotojų šeimoms.
parama Ukrainaikaras UkrainojeGenerolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

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