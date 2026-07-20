VRK panaikinus P. Isodos mandatą, paaiškėjo, kas tapo laikinuoju Marijampolės savivaldybės meru

Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4.
V. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 m. vyksiančių savivaldos rinkimų.
VRK sprendimą dėl socialdemokrato P. Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu „čekiukų“ baudžiamojoje byloje.
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Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti.
VRK teigimu, kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau nei metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebus rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
ELTA primena, kad P. Isoda buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam buvo skirta galutinė 10 tūkst. eurų bauda. Ją nuteistasis turės sumokėti per 2 mėnesius.
Teismo nuosprendžiu merui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Socialdemokratas su teismo sprendimu nesutinka, žada jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.
Teismas konstatavo, kad Marijampolės meras savo veiksmais padarė didelę turtinę ir neturtinę žalą, buvo sumenkintas pasitikėjimas savivaldos institucijomis, jo veiksmai buvo sistemingi.
Bylos duomenimis, P. Isoda Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
P. Isoda mero pareigas ėjo nuo 2019 m.
2023 m. pirmame ture jis buvo išrinktas antrai kadencijai.