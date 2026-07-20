Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti 28 neteisėti migrantai

2026 m. liepos 20 d. 08:05
Pastarąją parą Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pasienyje su Baltarusija apgręžė 28 neteisėtus migrantus.
Daugiau nuotraukų (1)
Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį į savo šalį neįleido dviejų neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavusi.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 957.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
M. Sinkevičius tikisi, kad Latvija rimčiau pažiūrės į antrinės migracijos problemą

M. Sinkevičius tikisi, kad Latvija rimčiau pažiūrės į antrinės migracijos problemą

Pasienyje su Baltarusija staiga padidėjo neteisėtų migrantų srautas

Pasienyje su Baltarusija staiga padidėjo neteisėtų migrantų srautas

Į Lietuvą veržėsi du neteisėti migrantai, į Latviją – visas būrys

Į Lietuvą veržėsi du neteisėti migrantai, į Latviją – visas būrys

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Migrantai iš Baltarusijos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.