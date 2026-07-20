VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti 28 neteisėti migrantai

Tuo metu Latvijos pasieniečiai sekmadienį į savo šalį neįleido dviejų neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavusi.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 957.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.