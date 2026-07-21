Neringos mero pareigas jis eina nuo 2013 metų. Nuo 2004-ųjų politikas priklausė Darbo partijai, nuo 2010-ųjų tapo LSDP nariu, nuo 2021-ųjų – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu, o dabar vėl nori pareiti atgal pas „socdemus“.
Priežastis – be galo praktiška: pagrindiniu smuiku Vyriausybėje dabar griežia socialdemokratai ir jų premjeras Mindaugas Sinkevičius, o Neringos miestui reikia greitų sprendimų. Nors demokratai irgi yra valdančiojoje daugumoje, D. Jasaitis pabrėžia, kad jie negavo ministerijų, kurios svarbios jo miestui.
Be kita ko, meras neslepia, kad ėjo kalbėtis net ir su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu.
Į S. Skvernelio partiją perėjęs D. Jasaitis: pirmiausia raginau jį prisijungti prie socialdemokratų
Paklaustas, kurioje vietoje tada lieka jo politinės pažiūros ir ar dabar visada bėgs paskui tuos, kurie turi premjero postą, D. Jasaitis atsako nedviprasmiškai – eis ten, kur gaus pažadą padėti miestui.
„Jeigu kokia nors partija įsirašytų į savo Vyriausybės ar rinkimų programą apie Neringą tuos dalykus, kurių mes norime – iškart rašyčiau prašymą į tą partiją. Net neabejodamas“, – Lrytas tvirtino politikas.
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Anksčiau gyrė S. Skvernelį ir piktinosi „socdemais“
Socialdemokratus D. Jasaitis paliko 2021 metų gruodžio pabaigoje, kai dar tik kūrėsi S. Skvernelio suburta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Tuomet politikas teigė, kad dar prieš gerą pusmetį pats ir pasiūlė ekspremjerui pagalvoti apie naujos politinės jėgos steigimą.
D. Jasaitis išėjo ne vienas – su savimi išsivedė ir apie pusę LSDP Neringos skyriaus narių, kurių dalis ir nugulė pas S. Skvernelį.
Kaip pagrindines priežastis, kodėl nusprendė trauktis, meras tada įvardijo socialdemokratų nenorą įsiklausyti į Neringos gyventojų problemas ir lūkesčius, prastą atmosferą partijoje.
„Nenorėčiau sakyti, kad tokia didelė ir stipri partija, kaip socialdemokratai, nukraujuos dėl Neringos savivaldybės, kuri, kaip daugelis sprendimų parodė, buvo tiesiog kaip kliuvinys šiai partijai. Buvo tiesiog kardinaliai daroma viskas ne mūsų regiono labui, ir galbūt partijai tiesiog bus lengviau, nebus vidinio pasipriešinimo. Aš visada pasisakydavau prieš būstų problemą, prieš verslinę žvejybą“, – portalui Lrytas 2021 metų gruodį pasakojo D. Jasaitis.
Politiką supykdė savivaldybės būstų nuomos tvarkos pakeitimai, kai nuspręsta drausti šiuose būstuose gyvenantiems žmonėms vasarą būstus nuomoti poilsiautojams bei drastiškai pakelta savivaldybės būstų nuomos kaina.
Jį siutino ir „socdemo“ Lino Jonausko siūlymas dėl verslinės žvejybos draudimo, kuriam kelią tada užkirto Vyriausybė, priimdama kiek kitokį konservatorės Aistės Gedvilienės projektą.
Be kita ko, D. Jasaitis aiškino, kad LSDP jau kurį laiką jautė įtampą.
„Švelniai tariant, akmenukų ant kaklo, kurie stūmė išeiti iš partijos, buvo taip ženkliai daugiau, kad net pats pagalvojau, ką aš tiek laiko čia darau? Partija yra bendraminčių susibūrimo subjektas, kur tu mielai leidi laiką, spręsdamas tam tikros teritorijos ar žmonių grupės problemas.
Bet jei bendraminčiai yra kategoriškai priešingos nuomonės ir su jais reikia nuolat ginčytis, tiek metų nepavyksta įtikinti, tai prisiimu kaltę, kad man nepavyko įtikinti, bet pasirinkau būti su tais, kurie labai greitai suprato“, – prieš penkerius metus kalbėjo meras.
D. Jasaitis tuomet negailėjo pagyrų S. Skverneliui, kurį vadino konkrečiu ir stipriu politiku, greitai priiminėjančiu sprendimus. Jis ragino dar neapsisprendusius, ar jungtis prie demokratų, kuo greičiau tai padaryti.
D. Jasaitis: daviau pažadą M. Sinkevičiui
Lrytas antradienį susisiekė su pačiu D. Jasaičiu ir paklausė, ar gandai apie jo sugrįžimą pas „socdemus“ nėra laužti iš piršto.
– Dariau, noriu užduoti jums kelis klausimus dėl artėjančių rinkimų ir jūsų politinių pasirinkimų. Mane pasiekė kalbos, kad jūs planuojat grįžti į socialdemokratų partiją. Ar tai tiesa?
– Dar nesu apsisprendęs. Šiandien dar esu Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“, bet kažkada esu davęs tokį neatsargų pažadą, o pažadų mėgstu laikytis. Beje, tą pažadą daviau M. Sinkevičiui, kai dar buvo jo teisminiai reikalai ir jie atrodė tikri. Esu pasakęs, kai jis kvietė mane grįžti, kad, Mindaugai, tu kvieti mane, kai dabar pats turi tiek reikalų, sakau, sutarkime taip: jeigu tu grįžti į politiką ir tampi partijos pirmininku, ir jeigu dar taip atsitiktų, kad S. Skvernelis nebebūtų mūsų partijos pirmininku (aišku, net nebuvo minčių, kad gali atsitikti taip, kaip atsitiko), (sugrįšiu į partiją, – Lrytas).
M. Sinkevičius priminė man tą pokalbį. Aišku, noriu susitikti su juo, pasižiūrėti... Darysiu tai, kas miestui bus geriausia. Šiai minutei dar sprendimo nėra.
– Tai koks jūsų argumentas, dėl ko jūs galvojat sugrįžti?
– Argumentas, kurį aš visada kartoju – pas mus be Vilniaus sprendimo niekas nevyksta. Būnant valdančiojoje daugumoje miestui gali padaryti stipriai daugiau, nei būnant kitoje partijoje, kuri yra mažasis partneris ar dar kažkas. Pavyzdys – „Smiltynės perkėla“, kuri yra valstybinė įmonė. Prie konservatorių Vyriausybės prasidėjo labai prasta mada valstybinėms įmonėms iš valstybės pusės nevykdyti įsipareigojimų. „Smiltynės perkėlos“ finansinė padėtis yra tragiška, dėl ko ketvirtas keltas šiemet neplaukia, yra tik trys keltai.
Kalbėsimės su premjeru, kad būtų nugesintos skolos, nes tai – mūsų vienintelis kelias į žemyną. O vis tiek dėl to kaltas lieka meras, kad prie kelto eilės.
– Sakot svarbu būti valdančiojoje daugumoje. Tai demokratai dabar irgi yra valdančiojoje daugumoje.
– Taip, bet jeigu kalbame apie konkretų mano pavyzdį, tai jie nevaldo Susisiekimo ministerijos. Nevaldo ir Aplinkos ministerijos, kas Neringai yra numeris vienas. Demokratai įtakos ten neturi. Iš kitų ministerijų mes esame praktiškai paralyžiuoti. Demokratai, jeigu būtų išsiderėję Aplinkos ar Susisiekimo ministerijas, būtų svertas, o dabar, kaip pasakyt, visiškai pragmatiškas miestui (sprendimas, – Lrytas), matant politinę situaciją. (...) S. Skvernelis miestui yra daug padėjęs. Bet kai taip su juo atsitiko... Sunkus laikotarpis.
– Tai jūsų sprendimas kažkiek susijęs su tuo, kas, kaip sakote, nutiko su S. Skverneliu?
– Jeigu S. Skvernelis būtų demokratuose, tai net neturėčiau tokių minčių. Tuo žmogumi labai tikėjau. Labai. Visos jo sakomos mintys ir daromi darbai, kuriuos matėme, man tiko ir patiko. Ne viskas galbūt pavyko, bet tikrai padaryta daug gerų darbų. Tikrai tikėjau. Bet kai taip įvyko... Aišku, žmogus dar nenuteistas, nieko negalime sakyti, bet to tikėjimo...
– Tai dabar jau nebetikit?
– Noriu tikėti, sakykime taip. Labai noriu tikėti. Bet atsakys teismas.
– O su Virginijumi Sinkevičiumi ryšio neatradot?
– Turiu labai daug. V. Sinkevičius tikrai turi daug išminties, jo perspektyvos – geros, bet trumpuoju laikotarpiu mums reikia sprendimų miestui jau šiandien. Mes jau sunkiai kvėpuojame.
– Kalbėjot su V. Sinkevičiumi, sakėt, kad turit minčių išeiti?
– Taip, kalbėjau. Jis sakė, kad tai – mano apsisprendimas.
– Bandė perkalbėt?
– Taip, sakė, kad pasilikčiau. Žinoma, kiekvienas bando perkalbėt.
– O su M. Sinkeviumi jau aptarėt tą klausimą?
– Esame sutarę kažkada susitikti, kai bus laisvesnė premjero darbotvarkė, ir tada bus priimtas sprendimas.
Tikiu Mindaugu, kad jis yra žodžio žmogus. Jis nėra tas žmogus, kuris prižadėtų tai, ko nepadarys. Tarsimės skyriuje, nesu vienas. Eisime, žiūrėsime, ką ateinantiems metams socialdemokratai gali padaryti miestui, dėl teisės aktų pakeitimų, kas susiję su miškų dalykais, nes vėl priimtas įstatymas dėl dviračių takų infrastruktūros miške, bet jis apaugo įvairiausiais institucijų norais, tai dabar net dviračių tako negalime padaryti. (...)
Žiūrėsime, ką galime sutarti su aplinkos ministre, premjeru. Neisime nuogi į dilgėles – prašysime tam tikrų teisės aktų, finansų ir dėmesio miestui.
– Kitaip tariant, sakysit – duokit man tą ir tą, o aš kitais metais duosiu jums mero mandatą.
– Niekas negali garantuoti, yra rinkėjai, bet rinkėjai savivaldoje, jeigu meras juda ir kažkas mieste vyksta, žinoma, tada ir renka. Žmonės nerenka tokių, kurie tik šneka ir nieko nedaro. Jeigu gali kažką padaryti – gerai, o jeigu negali nieko padaryti – eik lauk ir daryk šou savo kieme. Mano pozicija tokia – daryk tai, ką gali padaryti visais įmanomais teisėtais būdais.
– Tai, kaip suprantu, sieksit perrinkimo?
– Dar nežinau. Žiūrėsime. Turime daug perspektyvių kandidatų. Pasitarsime. Dar nesu sau atsakęs.
– Iš to, ką jūs dabar pasakėt, kad žiūrit, kas yra premjeras, nes svarbu, suprantama, tam tikros naudos miestui, bet rinkėjai gali kelti klausimą, ar jūs kaskart ir eisit į tą partiją, kurios tuo metu bus premjeras?
– Kaip jums čia subtiliau pasakyti... Buvau susitikęs ir su L. Kasčiūnu. Eisiu ten, kur miestui bus geriausia ir kas padarys geriausia miestui.
Jeigu kokia nors partija įsirašytų į savo Vyriausybės ar rinkimų programą apie Neringą tuos dalykus, kurių mes norime – iškart rašyčiau prašymą į tą partiją. Net neabejodamas. Man svarbiausias yra Neringos miestas, jo išlikimas, kad šviesos languose degtų ne tik rudenį ar vasarą, ko vis mažėja.
O tam mūsų miestui reikia rimto Vyriausybės palaikymo. Kitaip tapsime kaip koks nors kaimelis, kurio liks tik pavadinimas.
– Kieno iniciatyva susitikot su L. Kasčiūnu?
– Mano iniciatyva.
– Jūs pats pasiklausėt apie galimybę jungtis prie konservatorių?
– Svarsčiau ir tokią galimybę.
– Gerai, tada vėl keliu klausimą, kuris gali kilti rinkėjams – jeigu jums tinka ir socialdemokratai, ir konservatoriai, tai kurioje vietoje yra jūsų politinės pažiūros?
– Mano politinės pažiūros yra arčiau kairės. Tai čia yra faktas. Visą laiką taip buvo. Bet miesto išgyvenimui, pasikartosiu, reikia Vilniaus sprendimų. Beje, su L. Kasčiūnu buvau susitikęs tuomet, kai girdėjau tokį gandą, kad gali būti koalicija tarp socialdemokratų ir konservatorių. L. Kasčiūnas to gando nepatvirtino. Klausiau, kaip jis mąstytų, kaip būtų galima padėti miestui. Jis nepatvirtino to gando, tuo mūsų kalba ir baigėsi. (...) Aišku, prioritetas yra žmonės, kuriais tu tiki ir kuriuos pažįsti. M. Sinkevičių pažįstu jau seniai. Juo tikiu.
Visą laiką buvau kairiųjų partijų atstovas, jų yra tekę ir man pakeisti. Taip jau susiklostė. Taip jau yra, kad be Vilniaus negali savarankiškai priiminėti sprendimų, nes, pasižiūrėkite, pas mus kiekviename įstatyme yra išimtis – Neringa, Neringa... Niekur nėra pajūrio juostos, kuri apimtų visą teritoriją, ar kad saugomos teritorijos užimtų didesnę savivaldybės dalį, nei pati savivaldybė. Tokių nėra dalykų.
Mums net statybos leidimo negali išduoti pati savivaldybė, reikia aplinkos ministro, o anksčiau reikėjo netgi Vyriausybės, ką pavyko pakeisti prie S. Skvernelio. Jeigu nėra Vilniuje pritarimo, miestas stovi vietoje.
– Prisimenu, su jumis kalbėjausi 2021 metų gruodį, kai jūs palikot socialdemokratus ir ėjot su S. Skverneliu kurti demokratų partiją. Išėjot sakydamas, kad socialdemokratams nerūpi Neringa ir jos problemos, buvo keli specifiniai atvejai. Kodėl jūs manot, kad dabar socialdemokratams jau rūpi Neringa?
– Todėl, kad dabar yra kita socialdemokratų vadovybė. Tuomet socialdemokratams irgi rūpėjo, bet mes buvome mažumoje.
– Tai kodėl tada ėjot steigt partiją su demokratais, o ne pas konservatorius, kurie buvo valdžioje?
– Nebeilgai turėjo būti, jeigu gerai atsimenu.
– Ne, čia buvo 2021 metų pabaiga, o jie rinkimus laimėjo 2020 metų gale.
– Gali būti. Todėl, kad labai gerai pažinojau S. Skvernelį ir tikrai juo tikėjau. Tikėjau, kad jeigu jis žadėjo, tai padarys, ir pakeitė, beje, labai daug dalykų. Tas pats Nidos aerodromas... Jis padarė daugybę dalykų šitam miestui. Už tai mes esame be galo dėkingi. Žinojome, kad jis irgi yra žodžio žmogus.
– Negaila bus palikti partiją, kurios esat vienas iš steigėjų?
– Kaip čia jums pasakyti... Gaila. Būtų geriausia, kad abi partijos susijungtų į vieną partiją, juk abi kairiosios. Visos partijos, sutikime, stinga asmenybių, politikų, kuriais žmonės tikėtų ir paskui kuriuos eitų. Sujungus 3–4 partijas, gautųsi labai nebloga partija. Atvirai pasakius, ir į programas žiūrint jos yra labai panašios, sunku atskirti. (...) Aišku, kad labai gaila.
– Bet dėl Neringos esat praktiškas žmogus.
– Neturiu teisės rizikuoti miestu.
– Ar jūs vienas galvojat išeit? Aną kartą su savimi iš LSDP išsivedėt nemažai žmonių.
– Kalbinsim, tarsimės. Dėl to turbūt ir pavyksta išsivesti žmones, nes tarybos nariai – irgi miesto patriotai, jie irgi turi savo rinkėjus, nori geriau miestui. (...) Žinoma, kalbinsime, nes vienam eiti, žinote, irgi nelabai ką pasieksi.
– S. Skvernelis praėjusią savaitę, supykęs dėl apykojės, pradėjo kalbėti apie rinkimus, kad gal vėl kurs naują partiją. Tai gal vėl tada su S. Skverneliu?
– Manau, kad pirmiausia reikia teisminius klausimus baigti, o Lietuvoje, panašu, tai gali užsitęsti iki 5–6 metų.
Padėties dėl S. Skvernelio anksčiau nesureikšmino
Kyšininkavimu įtariamas S. Skvernelis pats demokratus paliko šių metų balandį. Partijos vairą laikinai perėmė V. Sinkevičius. Neabejojama, kad jau šeštadienį jis bus išrinktas nuolatiniu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininku.
Kovo pradžioje, kai pasirodė portalo „Delfi“ užsakymu atlikti „Spinter tyrimų“ reitingai, iš karto buvo matyti, kad ant S. Skvernelio mestas įtarimų šešėlis palietė visą partiją – demokratų reitingai krito nuo 7,1 proc. iki 4,2 proc.
Balandį portalo Lrytas kalbintas D. Jasaitis dėl tokio rezultato, ypač artėjant rinkimams, tikino nesijaudinantis – esą savivaldoje svarbiau yra ne partija, bet kandidatas ir jo komanda.
„Neringoje naudingiausia būtų stoti į konservatorius, nes Neringoje daugiausiai, ko gero, yra konservatorių rinkėjų“, – portalui Lrytas komentavo jis.
„Bet ir tada sakiau – nesirenkame lengvo kelio, nesirenkame ten, kur gal nelabai sutariame su partija ideologiškai. Tai, vis dėlto, žmonės savivaldoje renka tokius ūkininkus, miestą mylinčius, miestiečiams dirbančius žmones. Partiškumas visiškai nesvarbus“, – pabrėžė meras, pridurdamas, kad būtų maloniau, jei partijai geriau sektųsi ir nacionaliniu mastu.
2023 metų savivaldos rinkimuose, kandidatuodamas kaip demokratų atstovas, D. Jasaitis pergalę šventė jau po pirmojo rinkimų turo.
Darius JasaitisSaulius SkvernelisVirginijus Sinkevičius
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