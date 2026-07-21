Apie pažeidimus pirkimuose pranešęs Lietuvos karys teigia netekęs tarnybos dėl keršto

Buvęs kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų, nepratęsus jo tarnybos sutarties, rašo portalas „Delfi“.
2004 metais A. Beinoras kreipėsi į KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės „Karys.lt“ atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti dirbtinai pritaikytos konkretiems tiekėjams – bendrovėms „Freshmedia“ ir „Libonet“.
Pasak buvusio KPKT vadovo pavaduotojo, kitoms įmonėms buvo sudarytos kliūtys dalyvauti pirkime, nes reikalauti naudoti uždarojo kodo sistemą, valdytą „Freshmedia“.
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2024 m. rugsėjį KPKT pasirašė 3,3 tūkst. eurų vertės sutartį su „Libonet“ dėl SMS žinučių siuntimo, o tų pačių metų gruodį – 5,6 tūkst. eurų sutartį su „Freshmedia“ dėl svetainės „Karys.lt“ priežiūros paslaugų.
2025 m. vasarį A. Beinoras dėl šios situacijos kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, jam buvo suteiktas pranešėjo statusas. Visgi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminio tyrimo nepradėjo, nes padaryta žala nesiekė baudžiamajai atsakomybei taikytinos 20 tūkst. eurų ribos.
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Nors KAM patvirtino „Delfi“, kad A. Beinoras buvo vienintelis iš septynių karių, kurio tarnybos sutartis nebuvo pratęsta, ministerija atmeta bet kokias sąsajas su kerštu.
„Taip, komisija pasiūlė šešiems nepriekaištingą reputaciją turintiems karininkams tarnybos laiką pratęsti“, – pripažino KAM.
„Dėl profesinės karo tarnybos tęsimo norėtume paminėti, kad tai yra
viena iš privilegijų, kurią krašto apsaugos ministras ar jo įgaliotas asmuo kariams gali suteikti, atsižvelgdamas į krašto apsaugos sistemos poreikius“, – pabrėžė ministerija.
Prezidentūra nesiima vertinti
Paklaustas apie nušalinto kario kaltinimus Lietuvos kariuomenei kerštu D. Matulionis sako šioje istorijoje negalįs stoti į vieną arba kitą pusę. Kartu jis pabrėžia, kad skaidrūs viešieji pirkimai yra vienas svarbiausių prioritetų.
„Negaliu vertinti, kaip čia yra ir stoti į vieną ar kitą pusę, nes visų detalių tikrai nežinau. Tik noriu pabrėžti, kad viešieji pirkimai yra labai svarbi sritis krašto apsaugos sistemoje, turint omenyje, kad krašto apsaugos biudžetas šiais metais yra 40 proc. didesnis nei praeitais metais. Todėl skaidrus ir efektyvus viešųjų pirkimų vykdymas yra vienas svarbiausių prioritetų. Ministras (Robertas Kaunas – ELTA) tam skiria didžiulį dėmesį. Mes taip pat bandome padėti, kiek yra įmanoma“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Tai yra visų mūsų tikslas, kad mes sugebėtume tinkamai investuoti tuos pinigus į pajėgumus, į technines priemones, amuniciją, kas padidintų mūsų kariuomenės pajėgumą“, – pabrėžė jis.