D. Matulionis: iki šiol nelabai matėsi ekonominės bendradarbiavimo su Taivanu naudos

„(Vyriausybės – ELTA) programoje mes vis tik sudedame tam tikrus prioritetus, galbūt dėmesys šiek tiek mažesnis, bet viskas priklauso nuo paties Taivano, ar jie tikrai linkę tą ekonominį bendradarbiavimą suaktyvinti. Iki šiol kažkaip nelabai matėsi ekonominės praktinės naudos, tai mes tikrai norėtume, kad jos būtų daugiau“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
Anot jo, nepaisant to, kad naujosios Vyriausybės programoje nebeliko atskiros nuostatos dėl ekonominių ir kultūrinių ryšių su Taivanu, Lietuvos pozicija šiuo klausimu nesikeičia.
„Dėl Taivano niekas nesikeičia. Užsienio reikalų ministerija labai intensyviai derina vadinamąjį veiksmų planą dėl ekonominio bendradarbiavimo. Mes ir toliau esame suinteresuoti pragmatišku ekonominiu bendradarbiavimu, ar tai būtų investicijos, ar prekyba, ar inovacijos. Tai, ar yra Vyriausybės programoje tas sakinys, ar jo nėra, nieko nekeičia“, – teigė prezidento patarėjas.
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Pasak jo, Lietuva ir toliau laikosi dviejų pagrindinių tikslų – siekia atkurti diplomatinius santykius su Kinija ir kartu plėtoti ekonominius ryšius su Taivanu.
„Abu šie tikslai – diplomatinių santykių atstatymas su Kinija, tam tikras komunikavimo kanalo atsiradimas su Kinija ir pragmatiškų konkrečių santykių su Taivanu puoselėjimas – yra tie du kriterijai, du tikslai, kurių mes tikrai nepaliekame. Ir Vyriausybės, ir prezidento nuostatos šiuo klausimu yra tos pačios“, – pažymėjo D. Matulionis.
Prezidento patarėjas taip pat pabrėžė, kad Lietuva tikisi aktyvesnio bendradarbiavimo į šalį pritraukiant Taivano investicijas ir vystant technologijų sektorių.
„Santykiai su Taivanu – tai pragmatiniai santykiai, mums jie yra svarbūs. Mes norime investicijų, mes norime bendradarbiavimo puslaidininkių vystymo srityje bei inovacijų srityje, nes Taivanas yra pasaulinis lyderis šiuo klausimu“, – pridūrė vyriausiasis prezidento patarėjas.
Kaip skelbė ELTA, Seimas praėjusį antradienį pritarė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSPD) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos XXI-osios Vyriausybės programai. Po priesaikos Ministrų kabinetas įgijo įgaliojimus ir oficialiai pradėjo darbą.
Tiek Gintauto Palucko, tiek Ingos Ruginienės vadovaujamų Vyriausybių programose buvo numatyta, kad Lietuva sieks toliau plėtoti ekonominius ir kultūrinius ryšius su Taivanu.
Vis dėlto Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programoje ši konkreti nuostata nebuvo įtraukta. Šioje programoje numatyta normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse.