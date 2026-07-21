D. Matulionis: tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės mes nematome

„Tiesioginės grėsmės lygis nepasikeitė – t.y., tiesioginės grėsmės mes nematome, tačiau vienetinių piktybiškų veiksmų – taip pat ir kinetinių – grėsmės lygis yra padidėjęs“, – antradienį „Žinių radijui“ kalbėjo D. Matulionis.
Jo teigimu, Kremliaus provokacijos gali intensyvėti artėjant Rusijos Dūmos rinkimams. Vis dėlto, pasak D. Matulionio, net ir po jų būtina išlikti budriems.
„Manau, kad (Rusijos Dūmos – ELTA) rinkimai yra faktorius, bet vadelių niekada negalime paleisti, nes reikia, deja, pripažinti, kad Rusija visada stengsis išnaudoti silpnąsias vietas ir imtis veiksmų ten, kur gali pasiekti rezultatą“, – kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas.
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ELTA primena, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę interviu TV3 teigė, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimynines valstybes. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva galimoms provokacijoms ruošiasi.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, jog pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui.
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Tiesa, jis taip pat pažymėjo, jog Lietuvos žvalgyba gauna signalų apie augančią Kremliaus agresiją, nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje, kaip nurodė, nėra fiksuojama.
Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją.
Kaip skelbta, birželį Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė – Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad stiprinama tiltų, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgų apsauga. Vėliau jis teigė, kad ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus prieš mus.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins Viešojo saugumo tarnyba (VST), o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Deividas MatulionisPrezidentūraRusija
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