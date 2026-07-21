ELTA glaustai: apie pažeidimus viešuose pirkimuose pranešusio kario nušalinimas nuo tarnybos, „Luminor“ perkantis bankas veikia Rusijoje

Antradienį pranešta, kad šalis ketina kreiptis į Baltarusiją ir prašyti Lietuvoje nuteisto Antano Kandroto, pravarde Celofanas, ekstradicijos, taip pat paaiškėjo, jog apie pažeidimus krašto apsaugos sistemos viešuosiuose pirkimuose pranešęs karys galėjo būti tikslingai nušalintas nuo tarnybos.
Tarp svarbiausių ekonominių aktualijų – žinia, kad vieną didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų „Luminor“ perkantis Vengrijos „OTP Bank“ toliau vykdo veiklą Rusijoje.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
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Parlamentaro, buvusio Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam skirtos apykojės nešiojimo nagrinės Kauno apygardos teismas. Šį skundą turėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, tačiau nuo klausimo nusišalinus teisėjai, nutarta skundą perduoti kitam teismui. Kyšininkavimu Augalininkystės tarnybos byloje įtariamas S. Skvernelis anksčiau teigė nesutinkantis su jam paskirtu apykojės dėvėjimu. Politikas teigė, kad taikomas apribojimas yra neproporcingas, trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Neseniai žiniasklaida pranešė, kad parlamentarui prokurorų leidimu apykojė trumpam buvo nuimta.
Apie pažeidimus viešuosiuose pirkimuose pranešęs karys buvo nušalintas nuo tarnybos. Kaip rašė naujienų portalas „Delfi“, tris dešimtmečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs karys Audrius Beinoras teigia sulaukęs Krašto apsaugos ministerijos (KAM) keršto po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų, nepratęsus jo tarnybos sutarties. 2024 metais A. Beinoras kreipėsi į KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės „Karys.lt“ atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti dirbtinai pritaikytos konkretiems tiekėjams – bendrovėms „Freshmedia“ ir „Libonet“. Pasak buvusio KPKT vadovo pavaduotojo, kitoms įmonėms buvo sudarytos kliūtys dalyvauti pirkime. 2024 m. rugsėjį KPKT pasirašė 3,3 tūkst. eurų vertės sutartį su „Libonet“ dėl SMS žinučių siuntimo, o tų pačių metų gruodį – 5,6 tūkst. eurų sutartį su „Freshmedia“ dėl svetainės „Karys.lt“ priežiūros paslaugų. 2025 m. vasarį A. Beinoras dėl šios situacijos kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, jam buvo suteiktas pranešėjo statusas. Visgi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminio tyrimo nepradėjo, nes padaryta žala nesiekė baudžiamajai atsakomybei taikytinos 20 tūkst. eurų ribos. Nors KAM patvirtino „Delfi“, kad karys buvo vienintelis iš septynių karių, kurio tarnybos sutartis nebuvo pratęsta, ministerija atmeta sąsajas su kerštu. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė negalintis plačiau vertinti visos šios situacijos, tačiau teigė, kad, jo turimomis žiniomis, kario kreipimaisi į teisėsaugos ir kitas institucijas buvo atmesti.
Teisingumo ministerija planuoja kreiptis į Baltarusiją dėl Antano Kandroto, pravarde Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Ministerija patvirtino gavusi teismo kreipimąsi, kuriame nurodoma, kad dėl minėtos asmens išduotas Europos arešto orderis ir prašoma užtikrinti A. Kandroto-Celofano ekstradiciją, jog vyras galėtų atlikti jam skirtą laisvės atėmimo bausmę. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Tiesa, dar anksčiau A. Kandrotas-Celofanas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, jei šoktelėjusios degalų kainos išliks aukštos ilgesnį laiką, bus imamasi veiksmų. Taip jis teigė paklaustas, ar nemano, kad reikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizą, atsižvelgiant į išlikusią įtampą Hormuzo sąsiauryje. Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, vidutinė benzino kaina antradienio rytą Lietuvos degalinėse šoktelėjo 5,7 proc., o dyzelinas brango 4,7 proc. Dyzelino kainos degalinėse svyravo nuo 1,73 euro iki 2,09 euro už litrą, benzino – nuo 1,66 euro iki 1,95 euro už litrą.
Banką „Luminor“ iš amerikiečių perkantis didžiausias Vengrijos komercinis bankas „OTP Bank“ vykdo veiklą Rusijoje. Tai antradienį paskelbė portalas lrt.lt, kurio duomenimis, „OTP“ Rusijoje turi 2 mln. klientų. Savo ruožtu bankas portalui nurodė, kad banko rinkos dalis Rusijoje yra labai maža ir siekia 0,3 proc. visos rinkos. Jo teigimu, nepavyko rasti sprendimo, kuris vienu metu būtų teisiškai, moraliai ir ekonomiškai tinkamas, esą priverstinis pasitraukimas bet kokia kaina būtų buvęs palankus Rusijos ekonomikai, nes šiuo metu pasiekiama pardavimo kaina siekia apie 5 proc. rinkos vertės.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV pajėgos pranešė per dešimtą naktį iš eilės besitęsiančias atakas puolusios Irano karinius vadovavimo centrus, oro gynybos sistemas ir raketų paleidimo vietas. JAV Centrinė vadovybė pranešė, kad Amerikos pajėgos pirmadienį pradėjo naują smūgių Iranui etapą, kad „dar labiau susilpnintų Irano karinius pajėgumus, naudojamus komerciniams laivams Hormuzo sąsiauryje pulti“. Irano revoliucinė gvardija (IRGC) savo ruožtu teigė atakavusi su JAV siejamus karinius taikinius, įskaitant oro gynybos sistemas Bahreine ir Kuveite.
Baltieji rūmai paskelbė apie naujus 50 proc. muitus daugeliui iš Kanados importuojamų prekių. Pasak JAV prekybos atstovo Jamiesono Greero, muitai bus taikomi maždaug 20 mlrd. JAV dolerių vertės importui iš Kanados, įskaitant tokias prekes kaip ledo ritulio lazdos, vynas ir cementas. Jie turėtų įsigalioti rugpjūčio 19 d., praėjus 30 dienų po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką. Baltieji rūmai teigė, kad tai yra atsakas į Kanados „diskriminacinę, nelygią ir nepagrįstą tarifų sistemą“ ir taip siekiama pagerinti JAV gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Praėjusią savaitę D. Trumpas Kanadai pagrasino didesniais muitais dėl miškų gaisrų dūmų, kurie pasiekė JAV šiaurės rytus.
Europos Sąjunga (ES) antradienį pranešė galutinai atšaukusi 2 mln. eurų dotaciją Venecijos bienalei. Sprendimas atšaukti dotaciją didžiausiai šiuolaikinio meno parodai pasaulyje priimtas dėl organizatorių leidimo joje dalyvauti Rusijai. Anksčiau Rusija tokios galimybės neturėjo dėl 2022 m. pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą. Protestuodama prieš Rusijos paviljono įtraukimą, atsistatydino tarptautinė renginio žiuri. Organizatoriai savo ruožtu teigė, kad bienalė buvo įsteigta remiantis „atvirumu, dialogu ir bet kokios formos uždarumo ar cenzūros atmetimu“. Apie Europos Komisijos sprendimą paskelbęs jos atstovas spaudai pabrėžė, kad „Europos mokesčių mokėtojų pinigais finansuojami renginiai turėtų ginti demokratines vertybes, skatinti atvirą dialogą, įvairovę ir saviraiškos laisvę“, kurioms, pasak jo, Rusijoje šiandien nėra vietos.
Prie Gajanos krantų nuskendus keltui žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar 83 dingo, pranešė šalies ministras pirmininkas. Jo teigimu, iš laivo, kuriuo plaukė apie 180 žmonių, buvo išgelbėti 69 žmonės. Senas keltas „MV Barima“ šeštadienio vakarą nuskendo Atlanto vandenyne, plaukdamas iš sostinės Džordžtauno į atokią Port Kaitumos bendruomenę Gajanos Esekibo regione netoli sienos su Venesuela. Nelaimės priežastis kol kas nežinoma.
EltaKrašto apsaugos ministerija (KAM)Luminor
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