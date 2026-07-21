I. Kižienė etikos sargų prašo įvertinti, ar V. Juozapaitis gali dirbti pavaduotoju Kultūros komitete

Anot Seimo narės, politikas jau ne kartą yra atsidūręs etikos sargų akiratyje, todėl kreipimesi ji prašo įvardyti, ar konstatuoti Valstybės politikų elgesio kodekso pažeidimai ir pačios Komisijos nustatytos pasikartojančios nederamo elgesio tendencijos turėtų būti laikomos reikšminga aplinkybe sprendžiant dėl Seimo nario tinkamumo eiti vadovaujančias pareigas.
Be to, Kultūros komiteto narė kelia klausimą, ar komitetų pirmininkams bei jų pavaduotojams turi būti taikomi aukštesni reputacijos bei politinės kultūros standartai ir ar Komisija tokiais atvejais gali rekomenduoti politinėms frakcijoms iš naujo įvertinti tokio parlamentaro tinkamumą vadovauti.
„Seimo nario mandatą suteikia rinkėjai, tačiau komitetų pirmininkais ir jų pavaduotojais politikai netampa rinkėjų valia – į šias pareigas juos deleguoja politinės frakcijos ir patvirtina Seimas. Todėl kyla klausimas, ar frakcijos neturėtų prisiimti politinės atsakomybės ne tik skirdamos savo atstovus į vadovaujančias pareigas, bet ir persvarstydamos tokius sprendimus, kai to paties politiko atžvilgiu pakartotinai konstatuojami etikos pažeidimai“, – pranešime cituojama socialdemokratė.
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Reaguodamas į šį kreipimąsi V. Juozapaitis teigė, jog tokiais veiksmais Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) vis labiau primena „sovietinį buldozerį“.
„Nepavyko atsikratyti Kultūros komiteto pirmininko – vadinasi, reikia mėginti atsikratyti bent pavaduotojo. Panašu, kad tokia šiandienos LSDP politinė logika. Taigi LSDP vis labiau primena sovietinį buldozerį – svarbiausia ne kurti, o stumti, griauti ir šalinti tuos, kurie nepatogūs“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas.
ELTA primena, kad birželį parlamento etikos sargai konstatavo – svarstant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisas Seimo Kultūros komiteto pirmininką Kęstutį Vilkauską necenzūriniu žodžiu pavadinęs V. Juozapaitis nusižengė Valstybės politikų elgesio kodeksui.
Balandį vykstant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymui, posėdžio metu opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jog Kultūros komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu. Įsiplieskus diskusijai, V. Juozapaitis K. Vilkauską pavadino „debilu“.
Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to, parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai K. Vilkauskui, esą tai tebuvo emocinė reakcija.