Jonavoje likti nusprendęs M. Sinkevičius: netikiu, kad tai apsunkina šeimos ar kaimynų gyvenimą

„Jie (VAT – ELTA) moka saugoti tuos asmenis, kuriuos saugoti yra pavesta įstatymo. Ir jie tą daro diskretiškai, kartais – ir nepastebimai. Tai netikiu, kad apsunkina mano šeimos ar kaimynų gyvenimą“, – antradienį žurnalistams sakė ministras pirmininkas.
„Tiesą sakant, kaip tik galvoju, kad kaimynai kaip tik įvertina, kad gyvename dabar saugesnėje aplinkoje. Dėl to, kad pareigūnai dirba ir prižiūri, padeda man būti saugesniam. Ir, aš manau, kad čia pasijungia ir Lietuvos policija – gal ir patruliuoja daugiau tame mikrorajone. Tai, manau, kad čia daugiau pliusai nei minusai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Paklaustas, ar nemano, jog gyvendamas Jonavoje, o ne Turniškėse įrengtoje ministro pirmininko rezidencijoje, gaišta VAT pareigūnų laiką, M. Sinkevičius tepasakė, kad prie šios situacijos visiems reikėtų prisitaikyti.
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„Aš manau, kad visi turime prisitaikyti. Aš esu žmogus iš regiono, iš Jonavos, turintis savo gyvenimą ir savo šeimyninį būstą Jonavoje, ne Vilniuje“, – teigė jis.
„Aš turiu savo asmeninį gyvenimą, manau, kad pavyks suderinti mano poreikius ir VAT pareigūnų darbą, kad jis vyktų maksimaliai sklandžiai. Juolab, kad neatmetu, jog laikas nuo laiko pasinaudosiu tais valdiškais namais“, – akcentavo M. Sinkevičius.
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Kaip skelbta, premjeras jau anksčiau pranešė kol kas neketinantis persikelti į Turniškėse esančią Vyriausybės vadovo rezidenciją. Tuomet jis sakė norintis būti arčiau savo šeimos.
Savo ruožtu jo pirmtakai Inga Ruginienė ir Gintautas Paluckas eidami pareigas gyveno Turniškėse esančioje rezidencijoje su savo šeimos nariais.
JonavaMindaugas SinkevičiusVadovybės apsaugos tarnyba (VAT)
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