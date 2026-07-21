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L. Savickas nedalyvaus demokratų partijos pirmininko rinkimuose

2026 m. liepos 21 d. 21:08
Buvęs demokratų frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas sako nedalyvausiantis šį šeštadienį vyksiančiuose partijos pirmininko rinkimuose, bet ketina siekti pirmininko pavaduotojo pareigų.
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„Neseniai partijos bendruomenė man patikėjo didelę atsakomybę – energetikos ministro pareigas. Artimiausiu metu darbai Lietuvos energetikos srityje pareikalaus beveik viso mano dėmesio ir susitelkimo. Šią atsakomybę priimu labai rimtai, todėl tikiu, kad atsakinga lyderystė pirmiausia reiškia gebėjimą susitelkti ten, kur šiuo metu galiu duoti didžiausią naudą valstybei ir mūsų bendruomenei“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį pranešė politikas.
„Ir toliau matau save aktyviai prisidedantį prie mūsų partijos veiklos.Kandidatuoju į partijos pirmininko pavaduotojo pareigas ir esu pasirengęs dirbti kartu su būsimu pirmininku bei visa komanda, kad stiprintume partiją ir įgyvendintume mūsų bendrus tikslus“, – teigė L. Savickas.
Kaip skelbė ELTA, nuo balandžio laikinuoju partijos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius.
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Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
L. Savickas energetikos ministru dirba XXI-ojoje, Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamoje Vyriausybėje.
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