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Lietuvos kariuomenės „Black Hawk“ įgulos pirmą kartą atliko kovinį šaudymą

2026 m. liepos 21 d. 10:45
Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje esančių naujųjų „Black Hawk“ sraigtasparnių įgulos pirmą kartą nuo šių orlaivių atvykimo į Lietuvą atliko kovinio šaudymo pratybas, kurių metu panaudojo M240H 7,62 mm kulkosvaidžius, pranešė kariuomenė.
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Tris dienas trukusių mokymų metu įgulos atliko įvairius kovinio šaudymo scenarijus, tobulino ginklo valdymo, taikinių aptikimo ir ugnies kontrolės procedūras.
Didelis dėmesys buvo skiriamas saugumui, ryšiui tarp pilotų ir borto šaulių bei veiksmų suderinamumui, kurie yra būtini vykdant kovines, specialiąsias ar karių transportavimo operacijas.
„Šios pratybos tapo svarbiu etapu įgulų rengime, nes leido pilotams ir borto įgulų nariams realiomis sąlygomis treniruotis vykdyti ugnies paramos užduotis iš sraigtasparnio. Tokie mokymai padeda įgyti šaudymo kompetenciją, tikslumą bei lavina įgulos tarpusavio koordinaciją, gebėjimą greitai priimti sprendimus bei saugiai vykdyti ugnies paramos į antžeminius taikinius užduotis“, – pranešime pabrėžė kariuomenė.
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Pratybose naudoti M240H 7,62 mm kulkosvaidžiai yra specialiai pritaikyti sraigtasparniams „Black Hawk“. Jie skirti efektyviai vykdyti ugnies paramos užduotis iš judančio orlaivio.
Kariuomenė pabrėžia, kad pirmosios tokio pobūdžio kovinio šaudymo pratybos Lietuvoje žymi dar vieną svarbų žingsnį integruojant UH-60M „Black Hawk“ platformą į Lietuvos kariuomenės pajėgumus.
Naujoji sraigtasparnių sistema reikšmingai sustiprina Karinių oro pajėgų mobilumą, kovinį pasirengimą ir gebėjimą vykdyti užduotis pagal NATO standartus.
Black HawkLietuvos kariuomenėNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
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