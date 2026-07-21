M. Sinkevičius apie įspėjimus dėl galimų Rusijos provokacijų: išlaikykime ramybę ir susitelkimą

„Išlaikykime ramybę, susitelkimą ir kliaukimės valstybės atsakingų institucijų pranešimais, o ne kažkokiais spekuliaciniais dalykais“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę interviu TV3 teigė, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyvias kinetines operacijas prieš kaimynines valstybes. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms.
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nurodė, jog pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui.
Įtampai Vyriausybėje neatslūgstant pateikė galimus LSDP tikslus: valdantiesiems tai naudinga
Tiesa, jis taip pat pažymėjo, jog Lietuvos žvalgyba gauna signalų apie augančią Kremliaus agresiją, nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje, kaip nurodė jis, nėra fiksuojama. Vis tik R. Kaunas sako, kad Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją.
Birželį Vidaus reikalų ministerija (VRM) taip pat skelbė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į šiuos perspėjimus, imtasi papildomų priemonių svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Susiję straipsniai
Krašto apsaugos ministras sakė, kad stiprinama tiltų, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgų apsauga. Vėliau jis teigė, kad ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus prieš mus.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins Viešojo saugumo tarnyba (VST), o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Tuo metu liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis „The Telegraph“ skelbė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) perspėjo Varšuvą apie galimą Rusijos svarstomą riboto masto karinę provokaciją prieš Lenkiją artimiausiais mėnesiais.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis tuomet teigė negalintis šios informacijos nei patvirtinti, nei paneigti, tačiau pažymėjo, kad, atsižvelgiant į ją paskelbusio leidinio patikimumą, tokia informacija gali būti teisinga. Jis taip pat pareiškė, kad Varšuva žino apie Rusijos planus ir juos palygino su laikotarpiu prieš plataus masto invaziją į Ukrainą.
Mindaugas SinkevičiusRusijaprovokacijos
Rodyti daugiau žymių