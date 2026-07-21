Paaiškėjo, kokių veiksmų Lietuva imsis dėl Baltarusijoje esančio A. Kandroto-Celofano

Kaip Eltai nurodė Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja Eglė Mažuolė, arešto orderis dėl A. Kandroto-Celofano, kuris, kaip įtariama, išvyko į Baltarusiją, išduotas dar birželio pabaigoje.
„(...) 2026 m. birželio 29 d. Kauno apygardos teismas išdavė Europos arešto orderį, o 2026 m. birželio 30 d. kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl A. Kandroto ekstradicijos į Lietuvos Respubliką, siekiant užtikrinti jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimą“, – informavo E. Mažuolė.
Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės patarėja komunikacijai Božena Zaborovska-Zdanovič Eltai patvirtino, kad minėtą teismo kreipimąsi ministerija yra gavusi. Anot jos, šiuo metu ruošiamasi kreiptis į Baltarusiją dėl A. Kandroto-Celofano ekstradicijos į Lietuvą.
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„Šiuo metu rengiami reikalingi dokumentai ir užtikrinamas jų vertimas, siekiant tinkamai įvykdyti nustatytas procedūras. Parengus visus dokumentus, į Baltarusijos kompetentingas institucijas bus kreiptasi dėl ekstradicijos“, – nurodė B. Zaborovska-Zdanovič.
ELTA primena, kad Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas.
Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
A. Kandrotas-Celofanas kitose bylose, kuriose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu.
Šią savaitę Vilniaus miesto apylinkės teismas baigė nagrinėti kitą baudžiamąją bylą, kurioje A. Kandrotas-Celofanas kaltinamas viešosios tvarkos pažeidimu, kurį esą padarė pernai gruodį protesto prie parlamento metu. Bylos duomenimis, tuomet renginio metu kilus žodiniam konfliktui su visuomenininku Valdu Bartkevičiumi, A. Kandrotas-Celofanas dešine ranka trenkė jam į veidą.
Šioje byloje prokurorė pasiūlė A. Kandrotui-Celofanui prie jau anksčiau už finansinius nusikaltimus skirtos realios pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės dar pridėti 7 mėnesius kalėjimo.
Teismas sprendimą šioje byloje skelbs rugsėjį.
A. Kandrotas-Celofanas pernai rugsėjį išgirdo apkaltinamąjį nuosprendį 2021 m. riaušių prie Seimo byloje, jam skirti keturi metai nelaisvės.
Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jį apeliacine tvarka peržiūrėjo Vilniaus apygardos teismas. Sprendimas byloje taip pat bus paskelbtas rugsėjį.
A. Kandrotas-Celofanas taip pat yra nuteistas ir dar vienoje baudžiamojoje byloje. Kovą Vilniaus miesto apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis yra apskųstas apeliacine tvarka.
Antanas Kandrotas-CelofanasTeisingumo ministerijaBaltarusija
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