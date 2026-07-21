„(Esu – ELTA) visiškai ramus. Prieš 11 metų parašiau, viešai apgyniau. (…) Esu visiškai ramus, apsigyniau viešai, rašiau pats. Jokių problemų tada man niekas neišsakė prieš 11 metų. Manau, kad ir dabar, jeigu tos kažkokios smulkmenos pastebėtos, visi galime klysti, bet jos neturėtų būti esminės“, – žurnalistams antradienį teigė M. Sinkevičius.
„Susidomėjimas mano asmeniniu gyvenimu ir mano mokslo darbais, profesine karjera, profesiniu keliu šiuo metu yra suintensyvėjęs. Galbūt, tai toks starto elementas bet kuriam pareigūnui, pradėjusiam užimti tokias pareigas“, – sakė jis.
Kaip skelbta, pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
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Kilus klausimų, kodėl ministro pirmininko disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl mokslo darbo viešinimo. Kaip Eltą informavo ISM universiteto atstovė, darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 d.
ELTA primena, kad baigęs Jonavos Senamiesčio gimnaziją M. Sinkevičius įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Ekonomikos fakultetą, kuriame įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalaurą. Studijas jis toliau tęsė ISM Ekonomikos ir vadybos universitete, kur 2009-aisiais įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 m. – apgynė daktaro disertaciją.