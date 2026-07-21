R. Kaunas apie nušalintą karį: tai metų senumo istorija

„Pirmiausia mane nustebino, kad tai yra metų laiko senumo istorija ir kad po metų laiko dabar žmogus sugalvojo apie tai parašyti kažkokį straipsnį. Iš tikrųjų reikėtų klausti jau buvusios ministrės, kokia ten buvo reali situacija“, – žurnalistams antradienį sakė R. Kaunas.
Pasak ministro, buvęs karys Audrius Beinoras dėl situacijos kreipėsi į kelias institucijas, tačiau, jo teigimu, skundai nebuvo pripažinti pagrįstais.
„Kiek aš esu informuotas, kiek tos informacijos gavome, tai ponas Beinoras kreipėsi ir į prokuratūrą, ir į teismus, ir visur buvo atmesti jo ieškiniai ir skundai kaip nepagrįsti“, – teigė R. Kaunas.
Susiję straipsniai
Ministras pridūrė darantis prielaidą, kad sprendimai dėl kario buvo priimti teisėtai.
„Aš darau tokią prielaidą, kad sprendimai tikrai buvo teisėti, atitinkantys realijas, bet platesnio komentaro reikėtų klausti buvusios vadovybės“, – sakė jis.
Karys teigia sulaukęs KAM keršto
Antradienį naujienų portalas „Delfi“ rašė, kad tris dešimtmečius Lietuvos kariuomenėje tarnavęs karys Audrius Beinoras teigia sulaukęs KAM keršto po to, kai pranešė apie galimai neskaidrius viešuosius pirkimus. Buvęs kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktoriaus pavaduotojas buvo atleistas iš pareigų, nepratęsus jo tarnybos sutarties.
2024 metais A. Beinoras kreipėsi į KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių, nurodydamas, kad svetainės „Karys.lt“ atnaujinimo ir SMS žinučių siuntimo pirkimo sąlygos galėjo būti dirbtinai pritaikytos konkretiems tiekėjams – bendrovėms „Freshmedia“ ir „Libonet“.
Pasak buvusio KPKT vadovo pavaduotojo, kitoms įmonėms buvo sudarytos kliūtys dalyvauti pirkime, nes reikalauta naudoti uždarojo kodo sistemą, valdytą „Freshmedia“.
2024 m. rugsėjį KPKT pasirašė 3,3 tūkst. eurų vertės sutartį su „Libonet“ dėl SMS žinučių siuntimo, o tų pačių metų gruodį – 5,6 tūkst. eurų sutartį su „Freshmedia“ dėl svetainės „Karys.lt“ priežiūros paslaugų.
2025 m. vasarį A. Beinoras dėl šios situacijos kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, jam buvo suteiktas pranešėjo statusas. Visgi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ikiteisminio tyrimo nepradėjo, nes padaryta žala nesiekė baudžiamajai atsakomybei taikytinos 20 tūkst. eurų ribos.
Nors KAM patvirtino „Delfi“, kad A. Beinoras buvo vienintelis iš septynių karių, kurio tarnybos sutartis nebuvo pratęsta, ministerija atmetė bet kokias sąsajas su kerštu.