R. Kaunas: grėsmės lygis nepablogėjo, kritinės infrastruktūros objektų apsauga pratęsta prevenciškai

„Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs. Jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsiame procesą“, – žurnalistams antradienį teigė R. Kaunas.
„(Dėmesys – ELTA) labiausiai sutelktas yra keliems kritinės infrastruktūros objektams.Kaip pavyzdys, mūsų suskystintų dujų terminalas, ir suteikiame galimybes tiek personalo, iki trisdešimties karių, tiek reikiamos įrangos panaudojimui. Tiesiog, užtikrinti didesnę kritinės infrastruktūros apsaugą“, – sakė jis.
Pasak ministro, esant poreikiui, kritinės infrastruktūros objektų apsauga ir toliau galės būti pratęsta.
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„Tokia tikimybė yra, tiesiog vertinant visas aplinkybes, tačiau grėsmės lygis šiuo metu nedidėja“, – teigė R. Kaunas.
ELTA primena, kad birželį Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė – Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
Krašto apsaugos ministras anksčiau sakė, kad stiprinama tiltų, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgų apsauga. Vėliau jis teigė, kad ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus prieš mus.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins Viešojo saugumo tarnyba (VST), o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Be to, liepos pradžioje Didžiosios Britanijos laikraštis „The Telegraph“ pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) įspėjo Varšuvą, jog Rusija artimiausiais mėnesiais svarsto galimybę surengti ribotą karinę provokaciją prieš Lenkiją.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)Robertas KaunasRusija
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