S. Skvernelio skundo dėl apykojės nagrinėjime – naujas posūkis

„Skundas nagrinėjimui perduotas Kauno apygardos teismui“, – antradienį Eltai sakė Apeliacinio teismo atstovė spaudai Venta Valčackienė.
S. Skvernelio advokato skundą dėl jo klientui skirtos kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros (apykojės) trečiadienį turėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismas.
Visgi, kaip Eltai sakė minėto teismo atstovė spaudai Lina Nemeikaitė, buvo gauti du prašymai nušalinti teisėją nuo šio skundo nagrinėjimo.
Gavęs apykoję S. Skvernelis įvardijo pagrindinę problemą: ne visur Seime gali patekti
„Buvo gauti prašymai nušalinti teisėją. Teisėja nusišalino“, – teigė L. Nemeikaitė.
Tokiu atveju Apeliacinis teismas sprendė skundo teismingumo klausimą, tai yra kuris teismas turėtų nagrinėti S. Skvernelio gynėjo skundą dėl politikui skirtos apykojės. Kaip jau minėta, skundas perduotas Kauno apygardos teismui.
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Kaip skelbta, tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje parlamentarui S. Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – apykojės dėvėjimas.
Jis Eltai sakė nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoję. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui.
Portalas „15min“ neseniai pranešė, kad S. Skverneliui apykojė buvo laikina nuimta.
Prokuratūra patvirtino, jog politikui leista trumpam laikotarpiui nedėvėti minėto prietaiso.
ELTA primena, kad tiriant galimą korupciją Augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos S. Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją Augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete. Vėliau jam buvo pareikšti įtarimai, jis atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino paėmęs iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.
Saulius SkvernelisDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“apykojis
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