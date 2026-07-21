TS-LKD iškėlė 21 galimus kandidatus į Kauno miesto mero postą, tarp jų – A. Abišala, Š. Jasiukevičius

Kaip antradienį pranešė partija, tarp iškeltų kandidatų – Seimo narės Gintarė Skaistė ir Giedrė Balčytytė, signataras Aleksandras Abišala, buvusi žemės ūkio viceministrė Laura Ramanauskaitė, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, TS-LKD frakcijos Kauno miesto savivaldybės taryboje seniūnas Martynas Prievelis, režisierius, publicistas, visuomenininkas Šarūnas Jasikevičius.
„Demokratijos šventė prasidėjo! Mūsų skyriai jau pasirinko, todėl artėja metas, kai rinksis kauniečiai“, – pranešime teigė TS-LKD vykdomoji sekretorė Kamilė Gogelienė.
Šį ketvirtadienį vyks Kauno sueigos tarybos posėdis, jame bus nuspręsta, kurie asmenys dalyvaus atviruose kandidato į merus rinkimuose, jų galės būti ne daugiau kaip penki.
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Partijos rėmėjų registracija numatyta rugpjūčio 4–20 dienomis, o patys pirminiai rinkimai vyks rugpjūčio 29–30 dienomis Kaune.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks kitą pavasarį.