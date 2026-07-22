Apeliacinis teismas padidino R. Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą – nuo 5 iki 10 tūkst. eurų.
Už neapykantos kurstymą ir Holokausto menkinimą nuteistas „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis kartu su advokatu apeliaciniais skundais siekė išteisinimo. Šiuos skundus Apeliacinis teismas atmetė.
Šis teismo sprendimas įsigaliojo iš karto.
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R. Žemaitaitis neatvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos sprendimo.
R. Žemaitaitis mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis neketina
Parlamentaras Remigijus Žemaitaitis sako, kad Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas, kad jis baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų buvo nuteistas pagrįstai, yra politizuotas. Kartu jis sakė, kad neketina atsisakyti Seimo nario mandato.
„Gaila, kad teismas vis dėlto remiasi politiniais sprendimais, o ne teisine logika ir įrodymų tyrimų. Akivaizdu, kad Apeliacinis teismas, atsisakydamas vertinti visą įrodymų visumą, jau iš karto, pirmame teismo posėdyje suplanavo, kad bus daugiau politinis, o ne teisinis sprendimas“, – Eltai komentavo R. Žemaitaitis.
Jis sakė, kad šį Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimą skųs Lietuvos aukščiausiajam teismui (LAT).
Kartu politikas tikino neketinantis trauktis iš Seimo. Parlamento Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas sakė, kad bus pradėta R. Žemaitaičio apkaltos procedūra. Visgi R. Žemaitaitis sakė besitikintis, kad Seimas sulauks LAT sprendimo, apkaltos procedūros nesiims dabar, nors Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart.
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„Petro Gražulio atveju buvo laukta Aukščiausio teismo sprendimo, Vytauto Gapšio atveju buvo laukta Aukščiausio teismo. Jeigu mano atveju nebus laukiama Aukščiausio teismo, mes turėsime dar vieną gerą politinį lauką ir bus dar kartą jums įrodymas, kad siekis susidoroti su manimi ir „Nemuno aušra“ yra per daug akivaizdžiai matomas plika akimi. Pažiūrėsime, ką kolegos Seime pasirinks“, – komentavo R. Žemaitaitis.
„O jeigu ne, tai bus pirmalaikiai rinkimai tokiu atveju, jeigu užteks balsų pašalinti iš Seimo. Tai Šilalės-Kelmės viemandatėje apygardoje turėsime pirmalaikius rinkimus“, – nurodė jis.
R. Žemaitaitis aiškino, kad pats iš Seimo nesitrauks.
„O ko čia trauktis? Ne aš pažeidinėjau, ko man čia trauktis? Aš pažeidimo jokio kažkokio nesu padaręs, man neriboja šitas teismo sprendimas dalyvauti kituose rinkimuose. Kaip ir neribojo dalyvauti rinkimuose ir Gintautui Paluckui. Čia gi nėra konstitucinis sprendimas. Tai čia man ko trauktis“, – kalbėjo Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos seniūnas.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas „Nemuno aušros“ pirmininką R. Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo, jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku, R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.
Konstatuota, kad politiko vieši pasisakymai socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat jo kalba, pasakyta Seimo posėdyje, peržengė Konstitucijoje įtvirtintos saviraiškos laisvės ribas ir atitiko Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas.
Teismas pažymėjo, kad įrašuose politikas naudojo žeminančią, žmogaus orumą niekinančią ir tautiniu pagrindu priešiškumą kurstančią kalbą. Konstatuota, kad nemaža dalis pasisakymų buvo pateikti remiantis istoriniais šaltiniais nepagrįsta, tikrovės neatitinkančia informacija, kuri žydų tautybę kaip grupę kaltino įvairiais istoriniais nusikaltimais, sovietinėmis represijomis ir kitomis tragedijomis, įvykusiomis XX amžiuje.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.