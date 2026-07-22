Aplinkos ministerijoje darbą pradėjo dvi naujos viceministrės ir kancleris

Be to, nuo praėjusios savaitės viceministre taip pat dirba Aira Paliukėnaitė.
„Naujosios viceministrės ne vienerius metus dirbo Aplinkos ministerijoje, puikiai išmano savo veiklos sritis. Jų profesinės žinios ir patirtis padės priimti žmonėms svarbius ir aplinką tausojančius sprendimus“, – pranešime cituojama aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė.
Kaip pranešė ministerija, viceministrė A. Rokickienė kuruos statybų ir teritorijų planavimo klausimus. G. Ričkutė bus atsakinga už aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos, strateginių pasekmių aplinkai vertinimo, aplinkos monitoringo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, atliekų tvarkymo sritis.
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Tuo metu ankstesnėje Vyriausybėje dirbusi viceministrė A. Paliukėnaitė ir toliau kuruos gamtos apsaugos politiką, klimato politiką bei ES ir tarptautinius ryšius.
Aplinkos ministerijos kanclerio pareigas eis V. Kondratovičius, iki šiol dirbęs vidaus reikalų ministru.
Ministrės patarėja komunikacijai taip pat pradėjo dirbti Ramunė Muzikevičiūtė-Narmontienė, iki šiol dirbusi Seimo narės Rūtos Miliūtės patarėja komunikacijai.
ELTA primena, kad Ingos Ruginienės Vyriausybė atsistatydino, nes buvo performuota valdančioji koalicija ir Mindaugas Sinkevičius paskelbė priėmęs sprendimą imtis vadovauti naujam ministrų kabinetui.
Valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos.