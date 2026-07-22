Demokratų partijos pirmininko rinkimuose liko du kandidatai – V. Sinkevičius ir L. Kukuraitis

Į partijos vadovo postą demokratų skyriai buvo iškėlę keturis kandidatus. Be V. Sinkevičiaus ir L. Kukuraičio, kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius.
A. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o antradienį apie sprendimą nedalyvauti pirmininko rinkimuose paskelbė ir L. Savickas. Jis Eltai teigė, kad neseniai jam patikėtos energetikos ministro pareigos pareikalaus didelio susitelkimo, todėl kartu prisiimti ir partijos pirmininko atsakomybes nebūtų atsakinga.
„Neseniai man buvo patikėta energetikos ministro atsakomybė. Artimiausiu metu darbai Lietuvos energetikos srityje pareikalaus beveik viso mano dėmesio ir susitelkimo, todėl tikiu, kad atsakinga lyderystė pirmiausia reiškia gebėjimą susitelkti į tas pareigas, kuriose šiuo metu galiu duoti didžiausią naudą valstybei“, – sakė L. Savickas.
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Politikas pabrėžė, kad ir toliau dalyvaus partijos veikloje – jis kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo pareigas.
„Esu pasirengęs dirbti kartu su būsimu partijos pirmininku bei visa komanda, kad stiprintume partiją ir įgyvendintume mūsų bendrus tikslus“, – teigė L. Savickas.
V. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė daugiausiai partijos skyrių – net 40. Europos Parlamente dirbantis politikas jau patvirtino, kad sieks tapti nuolatiniu politinės jėgos vedliu.
Keturi partijos skyriai kandidatu pasiūlė L. Kukuraitį.
L. Kukuraitis teigė vertinantis partijos skyrių parodytą pasitikėjimą ir nematantis, kad ministro bei partijos pirmininko pareigos negalėtų būti suderinamos.
„Jeigu nutiktų taip, kad tektų vienu metu eiti ir ministro, ir partijos pirmininko pareigas, iššūkių tikrai netrūktų. Vis dėlto nemanau, kad šios pareigos nėra suderinamos. Neretai partijų lyderiai užima ir svarbias valstybines pareigas“, – sakė L. Kukuraitis.
Politikas pabrėžė, kad tiek ministerijoje, tiek partijoje yra kompetentingų žmonių, galinčių padėti suvaldyti darbų apimtis.
„Abiejuose darbuose svarbiausia yra žmonės: jų išklausymas, įgalinimas veikti, pasitikėjimo sistema, ar sveikatos, ar demokratine, didinimas, dėmesys regionų klausimams“, – teigė jis.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ suvažiavime liepos 25 dieną delegatai ne tik išrinks partijos pirmininką, bet ir jo pavaduotojus, atnaujins partijos valdymo organus.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įkurta 2022 metų pradžioje. Jos steigėjų branduolį sudarė iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Seime pasitraukę politikai. Nuo partijos įkūrimo jai vadovavo Saulius Skvernelis, tačiau jis iš šių pareigų ir partijos pasitraukė po to, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos bylos. S. Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.