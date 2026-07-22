ELTA glaustai: teismas pripažino R. Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų, K. Budrys mano, kad tyrimai dėl galimo CŽV kalėjimo būtini

Trečiadienį Apeliacinis teismas nusprendė, kad Seimo narys „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto menkinimo. Nors nuosprendis įsiteisėjo iškart, jis dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, ką R. Žemaitaitis ir rengiasi daryti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva privalo tirti įtarimus dėl galimai valstybės teritorijoje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lėšomis įkurto slapto CŽV kalėjimo.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Apeliacinis teismas nusprendė, kad parlamentaras, partijos „Nemuno aušra“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto menkinimo. Teismas padidino anksčiau Seimo nariui skirtą baudą nuo 5 iki 10 tūkst. eurų. Šiuo sprendimu teisėjų kolegija atmetė R. Žemaitaičio ir jo gynėjo skundus, kuriais jie siekė išteisinimo. Pats parlamentaras tokį nuosprendį pavadino politizuotu ir teigė, jog jį skųs Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad apkaltos procedūra R. Žemaitaičiui galėtų būti pradėta tik įsiteisėjus galutiniam – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) – sprendimui arba jeigu nebūtų apskųstas šiandienos Apeliacinio teismo nuosprendis. Pagal Seimo statutą, jei parlamentaras yra teismo įsiteisėjusius sprendimu pripažįstamas kaltu baudžiamojoje byloje, naikinamas jo mandatas. R. Žemaitaitis trauktis iš parlamento nesiruošia. Tiesa, 2024 m. Konstituciniam Teismui konstatavus, kad „Nemuno aušros“ lyderis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją, politikas, nesulaukęs balsavimo dėl jo pašalinimo, pats atsisakė Seimo nario mandato.
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva privalo tirti įtarimus dėl galimai valstybės teritorijoje JAV lėšomis įkurto slapto CŽV kalėjimo. Jo teigimu, tai yra valstybės garbės reikalas. Anot ministro, neturime teisės šio klausimo palikti uždengto, nes tas užtušavimas meta dėmę ant visų, kurie yra bet kokioje pozicijoje valstybėje – ar buvo praeityje, ar yra dabar. Anksčiau skelbta, kad prezidentūra abejoja, ar šioje istorijoje reikia dar vieno tyrimo. Kaip prieš kurį laiką sakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė, tai neįneštų daugiau aiškumo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) finansinės baudos, kaip konstatuota, mūsų šalyje kalintiems asmenims, yra mokamos už pastatą. Jis priminė, kad 2009 metais šiuo klausimu vyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimas. Jo išvadose konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmones, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikomi. Lietuva EŽTT yra pralaimėjusi kelias bylas dėl slapto CŽV kalėjimo. Liepos pradžioje naujienų portalas „15 min“ pranešė, kad Strasbūro teismas konstatavo, jog terorizmu „al Qaeda“ grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis Abdas Al Rahimas Husseinas Al Nashiri 2005–2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje. 2018-aisiais EŽTT nusprendė, kad Lietuvoje 2005–2006 metais veikė slaptas CŽV kalėjimas, jame kalintas Saudo Arabijoje gimęs palestinietis Abu Zubaydah. Tuo metu 2024 metais dėl neteisėto kalinimo Saudo Arabijos piliečiui Mustafa al-Hawsawiui buvo priteista 100 tūkst. eurų.
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Remigijus ŽemaitaitisKęstutis BudrysCŽV kalėjimas
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