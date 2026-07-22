J. Olekas: apkalta R. Žemaitaičiui – po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo

„Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad apkaltos procedūra gali būti pradedama tik įsiteisėjus galutiniam teismo sprendimui – tai yra LAT sprendimui arba Apeliacinio teismo sprendimui, jeigu jis kasacine tvarka nėra skundžiamas. Kiek man žinoma, ponas R. Žemaitaitis ketina šį sprendimą skųsti, todėl, tikėtina, teks palaukti“, – sakė J. Olekas.
Seimo pirmininkas taip pat priminė, kad apkaltos procesas buvusiam Seimo nariui Petrui Gražuliui pradėtas tik sulaukus galutinės ir neskundžiamos Aukščiausiojo Teismo nutarties baudžiamojoje byloje, kurioje politikas buvo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo. Tiesa, parlamentaro mandato šis politikas neteko Konstituciniam Teismui konstatavus, kad balsuodamas už kitą Seimo narį – Liną Jonauską – jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Svarstytų griežtinti įstatymus
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J. Oleko teigimu, galėtų būti svarstoma keisti įstatymus, numatant, kad nepalankaus teismo sprendimo sulaukusiam Seimo nariui kurį laiką būtų uždrausta dalyvauti parlamento rinkimuose.
ELTA primena, kad Lietuvos Apeliacinis teismas trečiadienį nusprendė, jog R. Žemaitaitis pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Teismas atmetė politiko ir jo advokato apeliacinius skundus, kuriais jie siekė išteisinimo.
Apeliacinis teismas taip pat padidino R. Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą – nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. eurų. „Aušriečių“ lyderis buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo.
Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad politiko vieši pasisakymai socialiniame tinkle „Facebook“ ir Seimo posėdyje peržengė saviraiškos laisvės ribas bei skatino neapykantą žydų tautybės asmenims.
R. Žemaitaitis teigė ketinantis Apeliacinio teismo sprendimą skųsti kasacine tvarka.