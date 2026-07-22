J. Olekas palaiko K. Vilkausko pakeitimą V. Aleknavičiene: vadovavimą Kultūros komitetui galime patobulinti

„Tie klausimai yra išspręsti ir čia yra ir K. Vilkausko darbas. Ta prasme mes galime jį pasveikinti, kad tie sprendimai yra priimti. Bet būtent diskusijų metu išryškėjo tam tikri vadovavimo, organizavimo dalykai, kuriuos galime patobulinti. Buvo priimtas toks siūlymas keisti komiteto pirmininką. Aš manau, kad tas sprendimas bus įgyvendintas“, – „Žinių radijui“ trečiadienį teigė J. Olekas.
Sprendimą keisti Seimo Kultūros komiteto pirmininką priėmė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas. K. Vilkausko vietą komitete turėtų užimti buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Anot J. Oleko, ši socialdemokratė komiteto darbe įneštų daugiau ramybės, organizuotumo.
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„Aš manau, kad ramesnis ir organizuotesnis V. Aleknavičienės darbas, kurį aš stebėjau tiek savivaldos darbo metu, tiek jos ministrės darbo metu, tikrai galėtų prisidėti, kad komiteto darbas būtų labiau organizuotas ir kultūringas, kad būtų išvengta kai kurių Kultūros komiteto narių nekultūringų pasisakymų“, – sakė politikas.
Praėjusią savaitę komitetas rinkosi į neeilinį posėdį, tačiau K. Vilkauskas iš pareigų nebuvo atšauktas – slapto balsavimo metu už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, dar tiek pat buvo prieš. Trauktis pats K. Vilkauskas atsisakė.
LSDP frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė Eltai sakė, kad toks bendrapartiečio sprendimas ją nustebino. Pasak jos, šis klausimas bus aptartas politinės jėgos organuose – frakcijoje bei valdyboje.
ELTA primena, kad K. Vilkauskas Seimo Kultūros komitetui vadovavo nuo 2024 m. lapkričio.
Savo ruožtu į šias pareigas vietoje jo siūloma V. Aleknavičienė anksčiau dirbo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke. Jai tapus kultūros ministre Ingos Ruginienės vadovautoje Vyriausybėje, į šio komiteto pirmininkės pareigas buvo paskirta socialdemokratė Jurgita Šukevičienė.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Kęstutis Vilkauskas
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