„Aš manau, kad tai yra Lietuvos garbės reikalas atsakyti į šitą klausimą. Mes neturime teisės jo palikti uždengto, nes tas užtušavimas meta dėmę ant visų, kurie yra bet kokioje pozicijoje valstybėje – ar tai jie buvo praeityje, ar jie yra dabar“, – interviu „Redakcijai“ kalbėjo K. Budrys.
„Ši dalis gali turėti skirtingus paaiškinimus. Gali jie ir nebūti blogi, bet mes juos turime žinoti“, – akcentavo Lietuvos diplomatijos vadovas.
Anksčiau skelbta, kad prezidentūra abejoja, ar šioje istorijoje reikia dar vieno tyrimo, aiškinantis, ar slaptas CŽV kalėjimas iš tiesų veikė Lietuvoje. Kaip prieš kurį laiką sakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė, tai neįneštų daugiau aiškumo.
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Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) finansinės baudos, kaip konstatuota, mūsų šalyje kalintiems asmenims, yra mokamos už pastatą. Jis priminė, kad 2009 metais šiuo klausimu vyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) tyrimas. Jo išvadose konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmones, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti į mūsų šalį ir čia laikomi.
Trečioji byla prieš Lietuvą
Lietuva EŽTT yra pralaimėjusi kelias bylas dėl slapto CŽV kalėjimo. Liepos pradžioje naujienų portalas „15 min“ pranešė, kad Strasbūro teismas konstatavo, jog terorizmu „al Qaeda“ grupuotėje įtartas Saudo Arabijos pilietis Abdas Al Rahimas Husseinas Al Nashiri 2005–2006 metais buvo neteisėtai kalinamas amerikiečių kalėjime Lietuvoje.
2018-aisiais EŽTT nusprendė, kad Lietuvoje 2005–2006 metais veikė slaptas CŽV kalėjimas, jame kalintas Saudo Arabijoje gimęs palestinietis Abu Zubaydah. Tuo metu 2024 metais dėl neteisėto kalinimo Saudo Arabijos piliečiui Mustafa al-Hawsawiui buvo priteista 100 tūkst. eurų.
EŽTT – tai 1959 metais įkurtas tarptautinis teismas, nagrinėjantis asmenų arba valstybių pareiškimus dėl pilietinių ir politinių teisių, numatytų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (EŽTK). Šio Teismo tikslas – užtikrinti, kad būtų laikomasi įsipareigojimų, kuriuos susitariančios šalys prisiėmė pagal EŽTK. Teismas įsikūręs Strasbūre, Prancūzijoje.
Gabrielė Žimantaitė (ELTA)