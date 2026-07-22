Kilus klausimams dėl M. Sinkevičiaus disertacijos – J. Oleko reakcija

„Akademinės bendruomenės garbės reikalas, kad darbai būtų verti suteiktų mokslinių laipsnių“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.
Pasak J. Oleko, atsakomybė už disertacijų kokybės vertinimą tenka pačiai aukštajai mokyklai.
„Čia yra klausimas ISM aukštajai mokyklai. Žmonės, studijuodami šioje mokykloje, sumoka nemažus pinigus, girdime iš vadovybės, kad tai yra aukštos kokybės aukštoji mokykla ir verta ten studijuoti. Todėl ji turi pasitikrinti, kokie darbai yra, juos įvertinti. Kalbame apie dešimties ar vienuolikos metų istoriją, bet nuo pat pradžių ši aukštoji mokykla buvo vertinama kaip aukštos kokybės, todėl reikalavimai moksliniams darbams turėtų tai atitikti“, – teigė jis.
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Politiko teigimu, mokslinius darbus turi vertinti universitetų sudarytos komisijos, o ne su akademine bendruomene nesusiję asmenys.
„Pirmiausia rašai darbą ir jį pateiki. Universitete yra sudaryta komisija, kuri teikia išvadą, ar tas darbas tinkamai atliktas, ar ne. Nemanau, kad šiuo atveju kažkas paveikė komisijos darbą. Mes kalbame apie žmogų, kuris studijavo prieš daugiau nei dešimtmetį, pateikė darbą, o komisija jį įvertino. Sutinku su universiteto vertinimu – jeigu jie pasitiki, tai ir mes pasitikėkime. Kodėl dabar mokslinius darbus turėtų vertinti ne tos srities specialistai?“ – kalbėjo J. Olekas.
ELTA primena, kad viešojoje erdvėje pastaruoju metu keliami klausimai dėl 2015 m. ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos premjero M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos pateikimo į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (dabar – eLABa) sistemą bei galimo plagiato.
Pats premjeras tikina esantis ramus dėl savo disertacijos ir pabrėžia, kad mokslinį darbą parašė pats. Kilus klausimams, kodėl disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutartį dėl jos viešinimo, o ISM universitetas informavo, kad darbas į sistemą buvo įkeltas liepos 16 dieną.