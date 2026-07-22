L. Kasčiūnas: TS-LKD parems apkaltos procesą R. Žemaitaičiui

„Teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, nebelieka vietos aiškinimams ar pasiteisinimams, esą Remigijus Žemaitaitis buvo neteisingai suprastas. Teismas pripažino jį kaltu padarius nusikalstamą veiką, todėl jis turėtų atsisakyti Seimo nario mandato. Užtenka teistų ir teisiamų politikų Seime ir apskritai Lietuvos politikoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį skelbia politikas.
„TS-LKD parems apkaltos procesą Seimo nariui R. Žemaitaičiui“, – rašo jis.
Taip pat minėtame įraše Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vedlys sako pasigendąs „Nemuno aušros“ partijos narių viešos pozicijos dėl nepalankaus teismo sprendimo R. Žemaitaičio atžvilgiu.
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„Visą laiką buvo aiškinama, kad tai yra tik R. Žemaitaičio asmeninė problema ir kad partija nėra susijusi su neapykantos kurstymu. Todėl keista matyti, kad R. Žemaitaitis ir toliau lieka šios partijos pirmininku bei frakcijos Seime seniūnu, o pati partija tyli. Ar ji bent kiek turi savarankiškumo ir savigarbos?“ – viešojoje erdvėje rašo L. Kasčiūnas.
Teismas pripažino kaltu už neapykantos kurstymą ir Holokausto menkinimą
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Kaip skelbta, Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį nusprendė, kad R. Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Jis padidino R. Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą – nuo 5 iki 10 tūkst. eurų.
Už neapykantos kurstymą ir Holokausto menkinimą nuteistas „aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis kartu su advokatu apeliaciniais skundais siekė išteisinimo. Šiuos skundus Apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiojam Teismui (LAT).
Parlamento Etikos ir procedūros komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas Eltai patvirtino, kad po šio teismo sprendimo R. Žemaitaičiui Seime bus pradėta apkaltos procedūra.
Tiesa, Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį žurnalistams sakė, kad minėtoji procedūra „aušriečių“ lyderiui galėtų būti pradėta tik įsiteisėjus galutiniam – LAT – sprendimui arba jeigu nebūtų apskųstas šiandienos Apeliacinio teismo nuosprendis.
Pagal Seimo statutą, jei parlamentaras yra pripažįstamas kaltu baudžiamojoje byloje, naikinamas jo mandatas. Pašalinus jį iš Seimo apkaltos būdu, politikas negalėtų kandidatuoti į renkamas pareigas 10 metų.
Tiesa, pats R. Žemaitaitis trečiadienį paskelbtą teismo nuosprendį vadino politizuotu bei tikino neketinantis atsisakyti Seimo nario mandato.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį Vilniaus apygardos teismas „Nemuno aušros“ pirmininką R. Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo, jam skirta 5 tūkst. eurų bauda. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad, būdamas valstybės politiku, R. Žemaitaitis 2023 m. gegužę ir birželį vartojo niekinančią žmogaus orumą kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.
Konstatuota, kad politiko vieši pasisakymai socialiniame tinkle „Facebook“, taip pat jo kalba, pasakyta Seimo posėdyje, peržengė Konstitucijoje įtvirtintos saviraiškos laisvės ribas ir atitiko Baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas.
Teismas pažymėjo, kad įrašuose politikas naudojo žeminančią, žmogaus orumą niekinančią ir tautiniu pagrindu priešiškumą kurstančią kalbą. Konstatuota, kad nemaža dalis pasisakymų buvo pateikti remiantis istoriniais šaltiniais nepagrįsta, tikrovės neatitinkančia informacija, kuri žydų tautybę kaip grupę kaltino įvairiais istoriniais nusikaltimais, sovietinėmis represijomis ir kitomis tragedijomis, įvykusiomis XX amžiuje.
Anot teisėsaugos, būdamas Seimo nariu, R. Žemaitaitis socialiniame tinkle „Facebook“, komentuodamas žinią, kad Izraelio pajėgos nugriovė palestiniečių mokyklą, galimai niekino žydų tautybės asmenis, vartojo antisemitinius pasisakymus.
Pagal kaltinamąjį aktą, taip pat R. Žemaitaitis, būdamas Seimo nariu, per parlamento plenarinį posėdį pasakytoje kalboje viešai paskleidė prieš žydų tautybės asmenis nukreiptą antisemitizmo normalizavimo idėją, niekindamas ir skatindamas neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų tautybės.