Lietuvoje veiklą pradeda analitinis centras „Arch Frontline“, kuriam vadovaus V. Bruveris

Centras užsiims informacijos apie geopolitinius, saugumo procesus sklaida viešojoje erdvėje bei žiniasklaidoje, teiks konsultacijas savo tyrimų ir analizių praktinio pritaikomumo klausimais.
„Demokratijų ir nedemokratinių režimų kova bei keliai į demokratijos pergalę. Tai – Lietuvoje veiklą pradedančio naujo analitinio centro „Arch Frontline“ pagrindinis dėmesio objektas“, – teigiama pranešime.
D. Matulionis įspėja apie galimus Rusijos veiksmus siekiant paslėpti galus: gali apkaltinti Ukrainą
V. Bruverio teigimu, centras analizuos autoritarizmo kilimą bei jo pavojus globaliu geopolitiniu mastu ir valstybių vidaus politikoje.
„Būtent autoritarizmo iššūkis demokratijoms šiuo metu įvardijamas kaip pagrindinė skirtis bei problema, apimanti iš esmės visus visuomenių gyvenimo aspektus – saugumą, politiką, ekonomiką, kultūrą. Iš čia kyla kitas esminis klausimas – kaip demokratijos gali šį iššūkį atremti? Kokios jų silpnybės ir stiprybės, o taip pat – kokia jėgas vis labiau vienijančių pagrindinių nedemokratinių režimų būklė ir dinamika?“ – teigia „Arch Frontline“ vadovas.
Susiję straipsniai
Taip pat pristatoma centro interneto svetainė archfrontline.eu.
Tarp pirmųjų tekstų – tarptautinio karybos eksperto Michaelo Kofmano įžvalgos apie padėtį Ukrainos frontuose, Rusijos ekonomisto Vladislavo Inozemcevo požiūris į Ukrainos smūgių Rusijos gilumoje padarinius, Ukrainos eksperto Jurijaus Poitos JAV-Kinijos priešstatos vertinimas, „Arch Frontline“ vadovo V.Bruverio autorinis kelių dalių komentaras apie „Trečiojo pasaulinio“ baimę ir realią grėsmę.