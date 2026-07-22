M. Katelynas sureagavo į Latvijos prašymą: prioritetas – Lietuvos siena

„Mes vertiname visą jų išsakytą poreikį, ko jie norėtų, kiek galime padėti. Bet mano, kaip ministro, prioritetas yra mūsų sienos saugumas, ir nėra taip, kad mūsų pasieniečiai sėdi namuose ir nieko neveikia, kažko tik laukia, kol galėsime kažkur išsiųsti. Mes naudojame tuos pajėgumus, kuriuos šiaip naudojame savo sienos apsaugai. Tiesiog vertiname galimybes, kur mes galime juos patraukti, panaudoti juos kaip pagalbą Latvijai, ir tikimės surasti galimybių“, – Eltai trečiadienį teigė vidaus reikalų ministras.
Pastaruoju metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Reaguodama į tai, Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) du kartus siuntė pasieniečių grupes pagalbos misijoms. Į Latviją abu kartus buvo siunčiama po 9 pasieniečius – jie kaimynams padeda saugoti sieną.
Tiesa, Lietuvoje praėjusią savaitę viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai užsiminė, kad iš Lietuvos tikėtųsi pagalbos atsiunčiant bene šimtą pareigūnų.
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M. Katelyno teigimu, Lietuva ieškos būdų, kaip padėti kaimynei. Tačiau, ministro teigimu, šalis turi imtis priemonių ir pati – pavyzdžiui, pasitelkti kariuomenės pajėgumus.
„Buvo minėtas skaičius, kad norėtų 100 pasieniečių. Aš tada užduodu klausimą: jeigu reikia tikrai 100, kad išspręstume problemą, galbūt latviai patys gali taikos meto užduotims pasitelkti savo kariuomenę ir pasinaudoti jų galimybe padėti. Bet mes ieškome visų variantų, galimybių, kaip jiems padėti, kad ta problema būtų kuo greičiau išspręsta“, – pabrėžė jis.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę susitikęs su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi šalies vadovas Gitanas Nausėda teigė, jog vidaus sienų kontrolės atkūrimas Šengeno erdvėje būtų pralaimėjimas kovojant su nelegalia migracija. Jo teigimu, svarbiau stiprinti išorinių Europos Sąjungos (ES) sienų apsaugą.
Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Baltijos valstybė kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie ES išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 957.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą neįleista 25,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Martynas KatelynasLatvijapasieniečiai
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