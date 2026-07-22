Nepaisant kritikos J. Olekas mano, kad T. Valys yra pasiruošęs dirbti finansų ministru

„Manau, kad jis pasiruošęs, galbūt kai kurių tokių, žinot, finansinių žinių, arba tos situacijos… nes čia vis tiek santykinai dar nauja sritis, į kurią reikia įsigilinti, bet kaip vadovas, kaip žmogus manau, kad T. Valys yra pasiruošęs tą darbą dirbti“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė J. Olekas.
Diskusijų dėl tuo metu dar paskirtojo finansų ministro kompetencijų viešųjų finansų srityje kilo po jo susitikimo su opozicine konservatorių frakcija.
J. Oleko teigimu, nors ministras nebuvo visiškai pasiruošęs, tai yra normalu darbo pradžiai.
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„Galbūt žmogus iš tikrųjų pakeitė ten poziciją ir ne į visus klausimus buvo pasiruošęs atsakyti, čia, man atrodo, pradžia darbo visiškai natūrali“, – tikino jis.
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkui Algirdui Sysui pareiškus, kad T. Valys yra „kosmonautas“ ir į parlamentinės konservatorių frakcijos susitikimą atėjo nepasiruošęs, J. Olekas teigė, kad jo kolega visada „pasižymėjo aštriu žodžiu“.
„Manau, gerai, kai komiteto pirmininkas gana kritiškai vertina, pataria kolegai, manau, jie tikrai suras bendrą darbą“, – pažymėjo Seimo pirmininkas.
„Pažindamas ir Algirdą Sysą, kaip labai principingą socialdemokratą, ir poną Taurimą Valį, kaip tokį specialistą, (…) ateity tikiu, kad šitas duetas – finansų ministras ir Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas – tikrai padarys daug gerų darbų, nusileis iš kosminių aukštybių ant žemės ir Lietuvos žmonės pajaus to bendro darbo naudą“, – tikino jis.
Kaip skelbė ELTA, konservatorių frakcijos susitikime atsakydamas į klausimus parlamentarams T. Valys teigė, kad jaučiasi egzaminuojamas, po posėdžio jis taip pat kalbėjo, kad niekam neleidžia savęs žeminti.
Tuo metu konservatoriai teigė, kad būsimas ministras atėjo nepasiruošęs, kritikos jam turėjo ir patys socialdemokratai.
Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybėje T. Valys finansų ministro poste pakeitė Kristupą Vaitiekūną, kuris ministerijai vadovavo Ingos Ruginienės ministrų kabinete.