Iš viso Seimo nariai parlamentinei veiklai šių metų sausio–birželio mėnesiais išleido daugiau kaip milijoną eurų – 1,285 mln. eurų.
Kas mėnesį parlamentinei veiklai skiriama suma siekia 0,8 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU). Sausio ir vasario mėnesiais tai buvo 1942,08 euro, kovo ir gegužės mėnesiais – 2021,44 euro, o birželį – 2043,36 euro.
Tad per pirmąjį šių metų pusmetį kiekvienas Seimo narys parlamentinei veiklai galėjo išleisti 11 991,84 euro.
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Rekordininkų dešimtukas
Kai kurie iš išnaudojo beveik visą maksimalią galimą sumą – „sutaupė“ vos kelis eurus.
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Rekordininkės demokratės Agnės Jakavičiūtės-Miliauskienės ataskaitose – 11 990,46 euro išlaidų. Didžiausios sąskaitos – už Seimo sandėlio suvenyrus (3481,11 euro).
Nuo „Vardan Lietuvos“ narės nedaug teatsiliko „aušrietis“ Tomas Domarkas – jo sąskaitos siekia 11 990,30 euro. Jis daugiausiai parlamentinių lėšų išleido automobilio nuomai (5898,02 euro) bei jo eksploatavimui (4516,95 euro).
Trečias sąraše pagal išlaidų dydį – „socdemas“ Ramūnas Vyžintas, pasinaudojęs 11 989,36 euro. Brangiausiai politikui atsiėjo automobilio nuoma (4494 eurų).
Toliau – „Nemuno aušros“ narys Aidas Gedvilas, išleidęs 11 989,17 euro parlamentinių lėšų. Jam brangiausiai atsiėjo transporto priemonės eksploatavimas (5045,77 euro).
Labiausiai išlaidaujančių penketuke – ir Mišrios Seimo narių grupės atstovas Ignas Vėgėlė. Jo ataskaitoje – išlaidos už 11 987,67 euro. Daugiausiai atseikėta Seimo nario vizitinių kortelių gamybai (2327,30 euro) ir viešosios informacijos rengėjų paslaugoms (2270 eurų).
Tuo metu socialdemokratės Romos Janušonienės išlaidos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 11 977,73 euro. Daugiausiai iš jų politikė skyrė viešosios informacijos rengėjų paslaugoms (2341,35 euro) ir automobilio nuomai (2332,15 euro).
Savo ruožtu konservatorius Audrius Petrošius išleido 11 958,50 euro parlamentinių lėšų, skirdamas didžiąją dalį jų automobilio nuomai (6980,97 euro).
„Nemuno aušros“ narys Karolis Neimantas išleido 11 957,20 eurų. Daugiausiai šių lėšų atiteko automobilio nuomai (4159,56 euro) ir jo eksploatavimui (2002,93 euro).
11 933,56 euro išleido socialdemokratė Ilona Gelažnikienė. Ji daugiausiai šių lėšų išleido Seimo sandėlyje, įsigijusi suvenyrų už 3357,15 euro.
Dešimtuką uždaro naujasis vidaus reikalų ministras, „socdemas“ Martynas Katelynas. Jis taip pat netaupė ir pasinaudojo 11 912,33 euro parlamentinių lėšų. Didžioji dalis skirta automobilio nuomai ir transporto priemonės eksploatavimui (5297,86 euro bei 3242,93 euro atitinkamai).
Pavasarį, kai Seimas teikė ataskaitas už pirmąjį šių metų ketvirtį, rekordininkų sąraše šmėžavo beveik visos tos pačios pavardės.
Beveik maksimalią sumą išnaudojo kelios dešimtys Seimo narių
Vis tik, ne tik paminėtieji Seimo nariai pastarąjį pusmetį nevengė išlaidauti ir pasinaudojo beveik visa maksimalia parlamentinių lėšų suma.
Lrytas išanalizavus ataskaitą paaiškėjo, kad be rekordininkų dešimtuko dar bent trys dešimtys parlamentarų išleido ne ką mažiau ir nepasinaudojo vos keliais šimtais parlamentinei veiklai skirtų lėšų.
Per 11,8 tūkst. eurų išleido socialdemokratas Karolis Podolskis, „aušrietis“ Artūras Skardžius. Keliasdešimčia eurų mažiau – liberalas Vitalijus Gailius, konservatorius Emanuelis Zingeris.
Apie 11,7 tūkst. eurų išleido socialdemokratas Andrius Busila. Panašią sumą panaudojo ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Jaroslavas Narkevičius, „socdemas“ Darius Jakavičius, Mišrios Seimo narių grupės atstovas Vitalijus Šeršniovas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Tomas Tomilinas, socialdemokratas Algimantas Radvila, „Nemuno aušros“ frakcijos narys Vytautas Jusius, socialdemokratas Matas Skamarakas.
Sąskaitas už maždaug 11,6 tūkst. eurų pateikė „socdemas“ Vytautas Grubliauskas, „aušrietis“ Martynas Gedvilas, socialdemokratė Jurgita Šukevičienė, valstietis Dainius Gaižauskas, socialdemokratai Violeta Turauskaitė ir Darius Razmislevičius, konservatorius Vytautas Kernagis.
„Socdemas“ Tadas Prajara išleido apie 11,5 tūkst. eurų. Panašiai – ir liberalas Ričardas Juška, naujasis sveikatos apsaugos ministras, demokratas Linas Kukuraitis, socialdemokratė Modesta Petrauskaitė.
Maždaug 11,4 tūkst. eurų – Seimo vicepirmininkė, Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen, keliasdešimt eurų mažiau – valstietė Ligita Girskienė.
Bene 11,3 tūkst. eurų panaudojo socialdemokratų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, demokratas Dainius Varnas, kiek mažiau Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Sinica.
Apie 11,2 tūkst. išleido „aušrietė“ Daiva Petkevičienė, socialdemokratė Indrė Kižienė, šimtu eurų mažiau – Mišrios Seimo narių grupės atstovas Linas Urmanavičius, socialdemokratas Alvydas Mockus.
Apie 11 tūkst. eurų panaudojo „Nemuno aušros“ narė Daiva Žebelienė.
Seimo sandėlio rekordininkas – tas pats
Pagal numatytą tvarką, išlaidomis, susijusiomis su parlamentine veikla, priskiriama Seimo nario biuro, politinio pasitikėjimo tarnautojų vardu registruotų abonentų telekomunikacijų išlaidos, pašto paslaugos, knygų, gėlių, suvenyrų įsigijimo išlaidos, periodinių leidinių, prenumeratų išlaidos, kompiuterinės technikos įsigijimai, transporto išlaidos, kanceliarinių prekių įsigijimai ir pan.
Vis tik, bene daugiausiai klausimų gali kilti dėl Seimo suvenyrų įsigijimų – kai kurie politikai parlamento sandėlyje išleidžia ir didžiąją dalį galimų lėšų.
Kaip atrodo šis dešimtukas?
Vertinant būtent tokias išlaidas, rekordininkas – valstietis Valius Ąžuolas. Gausūs jo įsigijimai Seimo sandėlyje aptarinėti jau ne kartą.
Sausio–birželio mėnesiais parlamentaras įsigijo Seimo suvenyrų už 6624,52 euro.
Nuo rekordininko atsilieka jau minėtas Mišrios Seimo narių grupės atstovas V. Šeršniovas, sandėlio suvenyrams atseikėjęs 4 535,17 euro.
Trečia – „socdemė“ I. Kižienė (3 871,65 euro), ketvirtas – jos kolega Antanas Nedzinskas (3 665,31 euro).
Penketuke – ir demokratė Rima Baškienė (3 591,56 euro).
Toliau – „aušrietis“ Kęstutis Bilius (3 562,33 euro), konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė (3 544,97 euro), demokratė A. Jakavičiūtė-Miliauskienė (3 481,11), socialdemokratas T. Prajara (3 442,25 euro) ir „Vardan Lietuvos“ narė Agnė Širinskienė (3 367,36 euro).
I. Šimonytė ir G. Skaistė nesinaudojo parlamentinėmis lėšomis
Pirmadienį pasirodžiusioje ataskaitoje matyti, ir kurie Seimo nariai parlamentinių lėšų visai nenaudojo – tai konservatorės Ingrida Šimonytė bei Gintarė Skaistė. Politikės jau nebe pirmą pusmetį parlamentinei veiklai skirtų lėšų nenaudoja.
Dar keli Seimo nariai neišleido nei tūkstančio eurų. Tai – konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis (24,90 euro), ekspremjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė (653,26), socialdemokratų frakcijos atstovas Linas Balsys (956,73 euro).
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